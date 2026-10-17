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"Tiempo de siembra": el concurso de Pancho Ibáñez que convirtió el conocimiento en un espectáculo televisivo

Conducido por Pancho Ibáñez, Tiempo de siembra fue un exitoso concurso argentino que premió el conocimiento, marcó una época en la televisión y también conquistó al público uruguayo por Canal 10.

El País
El País
17/10/2026, 03:24
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Pancho Ibáñez en "Tiempo de siembra".

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