"Soñando por cantar": el éxito de Mariano Iúdica que cruzó el Río de la Plata y emocionó a miles de uruguayos
Con Mariano Iúdica al frente, "Soñando por cantar" fue un fenómeno televisivo entre 2012 y 2013. El certamen musical, emitido por Canal 12, tuvo galas en el Palacio Peñarol con protagonistas uruguayos.
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