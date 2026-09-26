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El País Sábado Show

“Pedro el escamoso”: la historia de la telenovela que fue un fenómeno de los 2000 y qué es hoy del protagonista

“Pedro el escamoso” se convirtió en un fenómeno de la TV latinoamericana y triunfó en Uruguay por Canal 4. La historia de Pedro Coral marcó una época y consagró a Miguel Varoni, quien hoy sigue ligado al personaje.

El País
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26/09/2026, 03:37
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"Pedro, el escamoso".

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