“Pedro el escamoso”: la historia de la telenovela que fue un fenómeno de los 2000 y qué es hoy del protagonista
“Pedro el escamoso” se convirtió en un fenómeno de la TV latinoamericana y triunfó en Uruguay por Canal 4. La historia de Pedro Coral marcó una época y consagró a Miguel Varoni, quien hoy sigue ligado al personaje.
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