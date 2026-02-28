Lucía Brocal: la enfermedad que superó a los 25, su polémica renuncia a Canal 4 y el cruce con Ojeda en campaña

Lucía Brocal llegó a los medios casi por impulso: en plena etapa como estudiante de periodismo mandó un mail a Canal 4, 10 y 12 preguntando si había oportunidades laborales. Solo uno respondió. Antes, había dado sus primeros pasos como modelo, luego de que un representante de una reconocida agencia la descubriera mientras caminaba por un shopping.

La experiencia frente a cámara terminó de convencerla. A su interés por lo social le sumó la vocación por comunicar, y así eligió el periodismo. Condujo Telenoche Sábado, luego Telenoche Central junto a Fernando Vilar, pero tras seis años decidió renunciar a Canal 4 al sentirse "un florero", según ella misma definió.

Más adelante comenzó una nueva etapa en Teledoce. Hoy integra el equipo de Desayunos Informales, es parte de Telemundo y conduce Doble Click en Del Sol FM. En lo personal, está en pareja con el basquetbolista Leandro García Morales y suele compartir en redes sociales postales de su romance, donde se los ve felices.

El 6 de febrero cumplió 39 años y, por eso, te invitamos a conocer cinco datos curiosos sobre la periodista y comunicadora.

Superó un cáncer de riñón

En PH (Canal 4) compartió uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar. Cuando Felipe, su primer hijo, tenía tres meses, sintió un dolor que creyó que era por la lactancia. Fue a emergencia y los médicos le ordenaron que quedara internada. “No, tengo un bebé, no me puedo quedar”, recordó. Finalmente pudo hacerlo junto a Felipe. Los estudios no arrojaban mejoras y una tomografía encendió las alarmas: “Todo indicaba que era cáncer. Tenía 25 años”.

La anatomía patológica confirmó que era un tumor maligno y debieron extirparle un riñón. “En el momento fue, qué tengo que hacer para salir de esto y estar con mi hijo. Nunca pensé en la posibilidad de que me fuera a morir”, contó.

Tras años de controles, recibió el alta. “Más allá de que fue durísimo enfrentarlo mientras aprendía a ser madre, para mí es un regalo: me siento en el compromiso de vivir la vida feliz. Tengo que disfrutar y agradecer todos los días de tener salud. E intento transmitírselo a mis hijos”, reflexionó.

Las vacaciones de Leandro García Morales y Lucía Brocal en medio de las sierras Foto: @luciabrocal

Entró a la tele gracias a un mail

Su primer contacto con los medios fue a través del modelaje: tenía 16 años cuando un agente de Valentino Bookings la descubrió mientras caminaba por el shopping. Haciendo publicidades descubrió que se sentía cómoda frente a cámara y entendió que comunicar era lo suyo. Con un perfil social marcado, eligió el periodismo como una forma de aportar a la sociedad.

En Sonríe (Canal 12) contó que llegó a la televisión porque mandó mails a los canales 4, 10 y 12 buscando trabajo. Solo el 4 respondió. “No daba crédito. Lo leí mil veces”, dijo. Fue a la primera entrevista sin contarle a nadie y un día después la citaron para una prueba que se extendió: así entró a Telenoche y se quedó seis años.

Andrés Ojeda la trató de "psicópata"

En la última campaña electoral, Andrés Ojeda pidió disculpas públicas a Brocal luego de decir en Sarandí que la periodista “salió a volantear por ahí como una psicópata” tras una entrevista en Doble Click. El trasfondo era un video que circuló en redes donde aparecía una joven estadounidense -señalada como su novia- cazando animales, material que el candidato denunció como parte de una campaña sucia.

Molesto, dijo que estaba “podrido” del tema. Después escribió en X: “Mala mía ese comentario”, y reiteró en Periodistas (Canal 5) que no correspondía usar términos vinculados a la salud mental en forma peyorativa. Brocal defendió al aire su derecho a preguntar y difundir su trabajo.

Usó el teatro como terapia

Hace 11 años, en Ponete Cómodo (Canal 5) contó que había empezado a estudiar teatro porque lo tenía en el debe. “En vez de ir al psicólogo voy al teatro. Siento que descargo y salgo con paz interior, siendo feliz”, expresó. Se formó con Ramiro Perdomo en la escuela de Valeria Lynch y tiempo después dio el salto al escenario.

Diego Sorondo la convocó primero para Falladas, pero no pudo porque estaba embarazada. Luego se dio la chance en Casados sin Hijos y más tarde en Perfectos Desconocidos. “Estoy feliz, pero es tremenda responsabilidad. Todos los actores tienen mucha experiencia entonces me cuidan, me miman y me ayudan.”, dijo a Sábado Show.

La polémica renuncia a "Telenoche"

Antes de entrar a Canal 4 trabajaba como modelo y hasta lo ocultaba. “Primero me discriminaba yo misma. Sentía vergüenza”, confesó en el ciclo Feminismos Medios de Contención. Sentía que su juventud y su belleza la obligaban a demostrar el doble. “No me veían para la política por ser mujer, joven y modelo”, añadió.

Estuvo al frente de Telenoche Sábado junto a Roberto Hernández, luego los domingos con Daniel Castro y tres años en la edición central con Fernando Vilar. Pero la experiencia no siempre fue fácil. “La pasaba mal porque me daba cuenta de que era un florero”, se sinceró.

Contó que muchas veces se iba llorando porque no tenía el rol de co conductora: no participaba de entrevistas y las órdenes eran solo para su compañero. Por ese motivo decidió renunciar. Con el tiempo entendió que era una lógica de la época: “No era responsabilidad 100% del medio sino que era otro momento de la sociedad”, dijo a Sábado Show.