"La magia está intacta": AX13 habla de su regreso y por qué todavía rechazan la etiqueta de cumbia cheta

El 13 de enero se reunieron y a los días ya abrían el show de La K’onga en Punta del Este. Desde entonces, Axel Darriulat y Diego Curbelo, integrantes de AX13 no han parado de trabajar en nuevos temas y pensar en reversionar sus clásicos como “La niñera” o “Quiero ese verano”, que están entre sus temas más escuchados en Spotify y Youtube.

Más allá de la pausa de la banda, hoy lo que recuerdan sus integrantes son los momentos rumbo a un show, los fanáticos escuchando sus temas, las horas en el estudio. “Hoy la balanza se inclina en los momentos felices”, dicen por esta vuelta a los escenarios.

—¿Cómo surge la vuelta de AX13?

Axel: Diego me llamó, hace unos meses y me dice: “Axel, ¿estás para juntarnos y hacer un poco de música?”. Hacía añares que no nos juntábamos para hacer música. Además yo estaba en un stand by de la música, por mi vida personal. Fui padre hace dos años, y laburo, entonces estaba un poco alejado del ritmo de la cumbia que es bastante potente. Ya le había dicho un par de veces que si me llamaba, iba a estar. Con Diego tengo el sí fácil.

Diego: Con Axel lo que tenemos es que por ahí estamos 10 años sin vernos, y a los cinco minutos de juntarnos, es como si no nos hubiésemos dejado de ver.

Axel: La magia está intacta. Hicimos un video para Tik Tok, por hacerlo, y que lo demás te lo cuente Diego.

Diego: Como no nos podíamos juntar, quería crear una foto de los dos con IA, porque la movida era sacar una canción juntos, y con la IA podía parecer que estábamos en un escenario. Ahí es que llega Nacho, nuestro productor. Me dice: “¿están con ganas de juntarse?, vamos a retomar AX13 con los dos originales y sacamos la banda de vuelta”. Había otras bandas que estaban volviendo, y pensamos que era la combinación perfecta, porque nos llevamos muy bien con la composición y en el escenario, y necesitábamos una persona como Nacho que se encarga de todas las cosas que el artista no tiene ni idea, como coordinar una entrevista, que termina haciendo que más gente se entere que volvimos.

Axel: Nos juntamos y Nacho planteó una estrategia: vamos a hacer las cosas bien para generar etapa por etapa, para que sea algo profesional y vuelva con un sustento real. Buscar lo llamativo para que la gente nos vuelva a consumir con las canciones que ya habíamos lanzado, y la gente siguió escuchando todo este tiempo, y material nuevo.

—Surgen en 2013 y para 2016 decían que no eran cumbia cheta porque son de otro ambiente. ¿Se siguen sintiendo así, parte de una movida de la cumbia más general?

Axel: Para mí, lo que se generó con la cumbia cheta, el nombre en sí, fue por un par de bandas que salieron de barrios que no eran tan carenciados, entre muchas comillas. Pero lo característico que tenían esas bandas, incluso Agapornis en Argentina, es que era cumbia caballito. Eso se explica más en lo musical, la cumbia no es tan “gozadita”, sino que tiene compases más rápidos. Y nosotros siempre intentamos diferenciarnos de eso. No porque nos caiga mal, sino porque hacíamos otra cosa. Si queremos compararnos con otra banda, sonamos más como BM, una cumbia más base y arreglos, no como esas otras bandas.

Diego: Además pasa que yo vengo de otro palo. Toda la vida fui Rock and Roll, estudié esa música, también el rap. Me gusta la cumbia porque me encanta bailar, pero no soy de conocer bandas. Entonces cuando entro en AX13, siempre intento hacer cosas que me gustan a mí, y eso es lo que termina haciendo que el grupo esté de más. Porque Axel es muy bueno en conocer cumbia, el estilo, y lo mío es más rap.

Integrantes de AX13. Foto: Difusión.

—¿Cómo fue volver a encontrarse luego de tantos años?

Axel: A mí esto me está llenando el alma, y eso que no estamos tocando. Literal que el camino es la recompensa. Con el diario del lunes y después de 10 años que clavamos unos temas y estuvimos en la cresta de la ola, lo que estuvo divino, ahora entiendo que no es pensar en “cuando toque en el Antel Arena lo voy a disfrutar”. El juntarnos y comer tocar entre nosotros, eso es tremendo. Y eso hace que todos lo vivamos más a flor de piel, porque en este equipo hay una sinceridad y una transparencia, y ganas de laburar juntos. Sanamos esas rispideces que surgen en cualquier grupo. Está fluyendo de una manera hermosa.

—¿Ahora sí se disfruta?

Diego: Sí. Ahora somos más conscientes que cuando pega la banda, cuando sabés que tenés gira todos los fines de semana, te sentás en la camioneta y es como ir a un laburo, por más que uno siempre le da un colorcito. Porque cuando estás por pegarla, lo vivís con una adrenalina que no se repite. Está de más haberlo vivido para, ahora, poder disfrutarlo. Es importante disfrutar cada momento, porque no se van a repetir.

Axel: Hoy mirás para atrás, y pensás: “qué bebé de pecho que éramos”. Hoy estoy convencido que este proyecto va a volver a funcionar, no tengo dudas. Entonces, para mí es natural que en un momento tengamos cuatro o cinco bailes, y hagamos una gira, porque es la convicción.

Integrantes de AX13. Foto: Difusión.

—¿Qué se viene?

Axel: Estamos grabando a full, de a dos o tres canciones a la par para ver cuál sacamos. Tenemos tres temas inéditos que estamos trabajando, y por ahora hay uno que se está perfilando para salir, con el mismo estilo que nos identifica, cumbia con rapeos que es la marca de AX13, y eso está.

—Algo así como una “cumbia urbana”.

Axel: Ahí va. Es que si decis que somos cumbia cheta, no lo somos. Somos más una “cumbia urbana”, como decís.

Diego: Volviendo a la pregunta anterior, también vamos a reversionar nuestras canciones viejas con algún feat. con algún artista que tenemos en la mira, uruguayos y argentinos.

Axel: Es que cuando nosotros estábamos, Instagram era nada, y no existía la palabra influencer. Entonces no sabíamos cómo funcionaban las redes, a veces subíamos alguna muy precaria, de entre casa. Ahora todo tiene una maquinaria, la productora nos asesora, que sale un video todo editado en la cuenta de AX13, que también te polentea ahí. En 2013 tocamos en muchos cumpleaños de 15, y esa persona ahora se está casando. Teníamos mucha llegada con los gurises chicos y los de 20-25; pero son 13 años que pasaron, y pasó mucha agua bajo el puente. No solo en nuestra vida, también en la del público que nos escucha.