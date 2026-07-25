Inés Pereyra: el mal trago en Canal 4, el calvario que sufrió por salud y una anécdota con Jorge Traverso

Todo comenzó gracias a una maestra que vio a Inés Pereyra como maestra de ceremonias en un acto escolar y le dijo a su madre: "Tenés que llevarla a clases de declamación". En paralelo, le regalaron una flauta y estudió ese instrumento durante una década. Se recibió de profesora de solfeo a los 15 años y, apenas un año después, ya daba clases.

Se crió en Rocha, entre el campo y los animales, y solía acompañar a su abuelo, Carlos Julio Pereyra, histórico referente del Partido Nacional, a distintas actividades durante las campañas electorales. De hecho, su primera aparición en televisión fue recitando un poema en Hablemos, el programa de Jorge Traverso, cuando acompañó a su abuelo a una entrevista.

Estudió Comunicación y su tesis de grado fue Detrás del traje, un documental que tenía a Carlos Julio como protagonista y buscaba mostrar a la persona detrás del político.

Dio sus primeros pasos en Canal 4: primero condujo Olas y vientos, luego fue movilera de Telenoche y más tarde llegó a la conducción de Vespertinas. También incursionó en la radio, primero en El tren de la noche (Monte Carlo) y luego en Todo pasa (Océano FM).

Hace algunos años dio un paso al costado de los medios y, aunque ha manifestado su deseo de volver, hoy vive en La Pedrera y se dedica a la conservación marina y la consultoría. El 10 de julio cumplió 39 años, una buena excusa para repasar cinco curiosidades de la comunicadora y periodista.

Quiso ser cronista de guerra

Diez años atrás, reveló en Algo Contigo (Canal 4) que hizo un curso con el Ejército para prepararse como cronista de guerra, un desafío que evaluó asumir. Por entonces, era movilera de Telenoche y explicó que durante un tiempo dudó por la dureza de ese tipo de coberturas, aunque las conversaciones con colegas que habían trabajado en Congo y Haití terminaron de convencerla. Según contó, además de informar sobre lo que ocurría en los conflictos, los periodistas podían colaborar, por ejemplo, llevando medicamentos a las zonas más afectadas. Esa pata social era una de sus grandes motivaciones, aunque no llegó a concretar ese anhelo.

Sufrió burnout y tocó fondo por salud

Mientras vivía en España, un burnout cambió sus planes. Inés había dejado su trabajo como asesora en comunicación para una red de ONGs de conservación marina y pensaba quedarse un semestre más para seguir formándose, pero el estrés terminó pasándole factura. “Volví porque estaba muy mal de la espalda. Llevaba cuatro meses en cama sin poder moverme”, contó a El País. El diagnóstico fue una hernia de disco y comenzó un largo calvario entre infiltraciones, bloqueos y cirugías.

En febrero de 2024 dijo haber tocado fondo y no saber que se podía llegar más abajo. Probó de todo: medicina oriental, biodescodificación, terapias alternativas y hasta estudió por tres años la carta natal por recomendación de su masajista. “Me dijo que me iba a ayudar a entender desde el punto de vista de las energías de los planetas”, recordó. Sin embargo, reconoció que ese camino lo recorrido ya no le daba lo que necesitaba. En diciembre de 2022 se mudó a La Pedrera para llevar una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza.

Vivió un mal trago en los medios

Nota a Ines Pereyra Rivero, actriz, periodista y productora uruguaya, en su domicilio en Montevideo, ND 20240425, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Si bien extraña la tele, aseguró a El País que su salida de los medios estuvo marcada por experiencias que la hicieron replantearse el camino. En 2018 renunció a Vespertinas porque el clima laboral no le hacía bien. “Había mucho conflicto, tenía que meditar para ir y no sentía que fuera mi lugar”, dijo. Apostó entonces a Todo Pasa (Océano FM), pero el proyecto terminó en decepción.

“Me llamaron para bajar el sueldo y subir las horas al aire. Hay gente que acepta con tal de estar, pero yo no iba a ser feliz trabajando en un lugar donde no me sentía valorada”, explicó. Hoy se dedica a consultorías, eventos y proyectos vinculados a la conservación marina, aunque ansía regresar a los medios.

Debutó en TV con Traverso a los siete años

En una nota con Sábado Show, recordó que todo comenzó casi por casualidad. En primero de escuela, una varicela la dejó afuera de los bailes y canciones de un acto patrio y terminó como maestra de ceremonias. Su desempeño llamó la atención de una docente de declamación, que convenció a su madre de llevarla a clases. Así nació una pasión que la acompañó durante toda la primaria.

Poco después, acompañó a su abuelo, Carlos Julio Pereyra, que era candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, a una entrevista en Hablemos, el ciclo conducido por Jorge Traverso. Allí hizo su debut ante cámara “Fue mi primera participación en tele declamando un poema sobre un bichito de luz”, recordó.

Filmó el documental "Detrás del traje"

Lo que comenzó como una tesis de grado terminó convirtiéndose en un emotivo homenaje en vida a su abuelo, Carlos Julio Pereyra, histórico referente del Partido Nacional fallecido en 2020 a los 97 años. En Detrás del traje, su nieta lo filmó dos años en almuerzos, meriendas y reuniones familiares, hasta que la cámara dejó de ser una novedad. “Quería que me hablara el abuelo, no el político”, recordó. El documental, realizado junto a Diego Cortinas, fue defendido con sobresaliente en 2016, dos semanas después de la muerte de su abuela Rosita.

Gracias al apoyo de colegas de Océano FM, llegó al Movie y luego recorrió varias ciudades del interior. Aunque su abuela solo alcanzó a ver un primer corte, Inés sintió que la película también fue un tributo para ella. Además, el recorrido por el país le dio a Carlos Julio Pereyra un nuevo impulso en pleno duelo y la posibilidad de recibir el reconocimiento y el cariño de varias generaciones.

