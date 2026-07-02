Fin de una era: el boliche más importante de Punta del Este cierra sus puertas este sábado

Después de trece años, la pista de baile más emblemática de Punta del Este apagará sus luces. Este sábado 4 de julio, Ovo Nightclub celebrará The Last Dance, la fiesta que marcará el cierre definitivo del boliche ubicado en Enjoy Punta del Este y el fin de una etapa que transformó la vida nocturna del principal balneario uruguayo.

El proyecto nació en 2014 por iniciativa de Javier Azcurra, actual director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, quien convocó desde Ibiza al productor Javier Daqua para liderar la propuesta.

Lejos de la nostalgia, Azcurra asegura vivir este momento con optimismo. "Para mí es un momento feliz. Siempre veo el futuro como alentador y auspicioso. Estamos abordando esta despedida con la satisfacción del legado que dejamos”, afirma.

Claptone, uno de los djs internacionales que pasaron por Ovo.

Ese legado quedó plasmado en una programación que supo reinventarse con el paso de los años. Nacido como un club de música house y techno con figuras internacionales como Bob Sinclar, Marco Carola, Hernán Cattaneo y Claptone, Ovo supo adaptarse rápidamente al cambio de hábitos del público.

La creación de Pachangón, la primera fiesta de música bailable, marcó un punto de inflexión en 2015: la primera edición reunió a 1.700 personas y dejó a cientos afuera, confirmando el auge de la música latina. Más adelante llegaron propuestas como Old School para mayores de 40 años, Ovo XP con bandas en vivo y Ovo Weekend, un plan que incluía la estadía en el hotel, ampliando la experiencia más allá de la pista.

Barbie Vélez y Cande Ruggeri en la inauguración de una de las temporadas de Ovo

Con el paso de los años, el boliche también se convirtió en un punto de encuentro para artistas, deportistas y personalidades del espectáculo. Neymar, Diego Godín, Chano, Nicolás Furtado, Jimena Barón, Lali Espósito y hasta Mike Tyson fueron algunas de las figuras que pasaron por su pista de baile, consolidando su perfil como uno de los espacios más exclusivos y convocantes de la noche esteña.

Además de recibir a celebridades y DJs de renombre internacional, Ovo fue plataforma para una nueva generación de artistas uruguayos. Azcurra recuerda que las primeras residencias de Nico Núñez, Diego Maciel, Mati Carreño, Bruno Podestá y Lautaro Méndez tuvieron lugar en la codiciada cabina del boliche.

Zaira Nara encabeza una mesa de invitados argentinos en el evento de "Los más vistos" de Tv Show en Ovo Nightclub en 2019. Pablo Pena

Su protagonismo trascendió la actividad nocturna. En 2018 y 2019 fue escenario de Los más vistos, evento organizado por Sábado Show que reunió a destacadas figuras de la televisión y el espectáculo, como Orlando Petinatti, Victoria Rodríguez, Jorge Piñeyrúa, Ángela Torres y Zaira Nara. Ese mismo espacio también recibió en 2018 el after oficial de los Premios Iris, donde los ganadores de la gala celebraron hasta la madrugada. Aquella noche, Sergio Puglia —que acababa de recibir el Iris de Oro por MasterChef— sorprendió al subirse a la cabina y musicalizar la fiesta como DJ.

La última noche promete ser una celebración de ese recorrido. Un cierre con música, recuerdos y la certeza de haber dejado una huella en la historia de Punta del Este.