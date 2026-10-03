"Expedición Robinson": el pionero reality de supervivencia que conquistó la TV y volvió dos décadas después
Expedición Robinson fue uno de los realities pioneros de Argentina. Se estrenó en 2000, llegó a Uruguay por Canal 10 y tuvo dos temporadas. Más de 20 años después, regresó a Telefe con Marley.
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