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"Expedición Robinson": el pionero reality de supervivencia que conquistó la TV y volvió dos décadas después

Expedición Robinson fue uno de los realities pioneros de Argentina. Se estrenó en 2000, llegó a Uruguay por Canal 10 y tuvo dos temporadas. Más de 20 años después, regresó a Telefe con Marley.

El País
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03/10/2026, 03:21
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Julián Weich en la conducción de "Expedición Robinson"
Foto: Archiv-o.

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