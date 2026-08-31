"Es para pegarle a Lacalle Pou": cuatro periodistas opinan del apoyo de Cabildo Abierto al gobierno

A propósito del apoyo de Cabildo Abierto al gobierno en la Rendición de Cuentas, Sábado Show consultó a cuatro periodistas para conocer cómo interpretan la decisión del partido liderado por Guido Manini Ríos y qué implicancias políticas puede tener este acercamiento entre su partido y el oficialismo.

Estas fueron las respuestas de los periodistas Leonardo Luzzi, Rosario Rodríguez, Nicolás González y Stefani Lain.

Leonardo Luzzi - periodista

Leonardo Luzzi. Foto: Ignacio Sánchez.

La decisión política tomada por Cabildo Abierto seguramente será difícil de explicar a un electorado que en la última elección ya mostró una caída estrepitosa. Es un partido dirigido por un excomandante del Ejército que, desde el primer día, se ubicó a la derecha del electorado, pero que hace un tiempo busca acercarse a la izquierda y marcar distancia de la Coalición Republicana. Esa es su estrategia. No es la primera vez, pero ahora fueron determinantes sus dos votos en Diputados para aprobar la Rendición. Siempre hay argumentos para hacerlo; el asunto es si con esa decisión están respetando los compromisos asumidos ante sus votantes.

Rosario Rodríguez - periodista

Rosario Rodríguez. Foto: Archivo El País.

Con la jugada de Cabildo Abierto, termina de confirmarse el quiebre con la Coalición Republicana y una estrategia de acercamiento al gobierno de Yamandú Orsi para negociar asuntos de interés propio. La reunión de Guido Manini Ríos con el presidente dejó entrever la consolidación de un presunto acuerdo que permitiría a Cabildo concretar algunas de sus aspiraciones, algo que finalmente consiguió con sus votos. La situación repite lo ocurrido durante la discusión del Presupuesto Nacional, cuando Cabildo Abierto aportó sus votos para que el Frente Amplio aprobara en Diputados su proyecto de Fortalecimiento de la Infancia y la Adolescencia.

Nicolás González Keusseian - periodista

Nicolás González.

Era un acuerdo esperado y la oposición lo tenía clarísimo más allá de su pataleo. El gobierno necesita de los dos votos de Cabildo Abierto en Diputados y el partido de Manini Ríos bien que se deja usar para hacer sus reclamos e integrar sus reivindicaciones en la Rendición de Cuentas. La pregunta es: ¿por qué Manini se presta para esto? Y acá parece haber coincidencia. El líder de Cabildo piensa que con esta jugada le pega al expresidente Lacalle Pou. Es que todavía no termina de procesar que el exmandatario le haya pedido la renuncia a su esposa y exministra de Vivienda, Irene Moreira, tras adjudicar viviendas a militantes.

Stefani Lain - periodista

Nota a Stefani Lain, informativista de VTV, en sus estudios en Montevideo, ND 20240723, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Este apoyo habla fundamentalmente de la política de los acuerdos y de la independencia partidaria por encima de la disputa. En la discusión pública actual, muchas veces tenemos la tendencia a mirar cada paso legislativo desde la especulación electoral. Y considero que catalogar el respaldo de Cabildo Abierto al Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas como un cálculo táctico o un acercamiento forzado al Frente Amplio es simplificar la realidad del sistema político. Los partidos son autónomos, y tienen la responsabilidad de evaluar cada proyecto en función de su propio programa y de su visión de país, no en función de quién los impulse.