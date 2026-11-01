¿Cómo celebran Halloween los famosos? Cami Rajchman y otras tres figuras cuentan de qué forma viven esta fecha

Cada 31 de octubre, Halloween invita a sacar los disfraces, decorar con motivos terroríficos y sumarse a una celebración que combina diversión, sustos y fantasía. Aunque se trata de una tradición de origen extranjero, la fecha también fue ganando espacio en Uruguay. Sábado Show consultó a cuatro figuras de la televisión para conocer qué relación tienen con esta celebración, si acostumbran festejarla y cómo viven esta noche.

Estas fueron las respuestas de la comunicadora Cami Rajchman, el conductor Sebastián Oreiro, la actriz Cintia Caballero y el streamer Bruno Sosa.

Cami Rajchman - comunicadora

Camila Rajchman. Foto: Captura de Instagram @camiraj.

En general me gusta celebrar Halloween y asistir a fiestas de disfraces. Me parece una oportunidad divertida para explotar la creatividad. Además, siento que cambió mucho el espíritu de la fecha porque antes estaba centrada en disfraces que tuvieran que ver con el terror y ahora no se limita solo en eso. Por otra parte, cuando vivía con mis padres me encantaba comprar caramelos para darle a los niños que tocaban timbre. Ahora vivo en edificio y no pude mantener ese ritual. El mejor Halloween que recuerdo fue cuando estaba de viaje en Nueva York: fuimos a una casa embrujada y estuvo buenísimo.

Cintia Caballero - actriz

Mi vínculo con Halloween ha pasado por varias etapas. De pequeña, ni siquiera registraba la festividad. Fue la generación de mi hija la que me acercó a Halloween. Gracias a la famosa globalización, que nos permite conocer e incorporar costumbres de otros lugares, fui descubriendo las tradiciones que rodean esta celebración, mucho más allá de su costado comercial. Hay algo cotidiano que me encanta: lo que Halloween genera entre los niños y los vecinos del barrio. Esa ilusión de preparar un disfraz, salir a recorrer las calles, golpear una puerta y recibir unos caramelos. Son experiencias sencillas que construyen recuerdos para toda la vida y fortalecen ese vínculo tan lindo con la gente del lugar donde vivimos.

Sebastián Oreiro - conductor

Sebastián Oreiro.

Obviamente se sale a disfrutar esta fiesta maravillosa en cualquier parte del mundo que uno esté. Me parece algo muy divertido y se disfruta con amigos. Yo siempre voy a diferentes lugares y en esta ocasión voy a ir a Zoba Club donde entregan un premio muy importante en efectivo al mejor disfraz. Así que vamos a salir con amigos a disfrutar de este evento increíble donde ves el nivel de locura de la gente para disfrazarse de los personajes más temidos de las películas de terror.

Bruno Sosa - streamer

Bruno Sosa

Abrazo todas las excusas que nos den la oportunidad de hacer algo distinto y Halloween es una de ellas. Personalmente, desde niño disfruté la festividad y por más que se diga que no debemos tomar festividades de otras culturas, la identidad que le da Halloween a octubre es solo comparable con la Navidad. Ver niños y jóvenes disfrazados nos da una oportunidad increíble de hacer un recuerdo con mucha identidad. Personalmente a mis 25 y como es costumbre hace varios años en Halloween me gusta salir con amigos y mi pareja y obviamente disfrazarme. Es una noche con una energía distinta y entra en mi top de fechas del año.