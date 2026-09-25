Waldemar Maciel pasa un momento espectacular y sueña con la Triple Corona junto a Es Patriarca

El jockey pandense corre al mejor potrillo de la generación y a los 41 años vive uno de sus mejores momentos profesionales. A punto convertirse en el primer jockey que corre 10 mil carreras en Maroñas en este siglo, charlamos con quien dice que tiene al menos 20 años de carrera por delante, ya que nació para correr.

Waldemar Maciel lleva 23 temporadas en Maroñas, debutó en 2004, se sacó e descargo en 4 meses, ganó la estadística en 2005 con 101 triunfos y se llevó el Ramírez 2006 ganándole nada menos que a Pablo Falero. Todo eso le pasó antes de los 21 años y le sirvió para cimentar su lugar fijo entre los 10 mejores en cada temporada. En 2025 tuvo su mejor año desde 2005 y en este 2026 está proyectando un año aún mejor. Pero no solo son número, Maciel es el jockey de Es Patriarca, el mejor potrillo de la generación con quien se llevó Campeones, Critierium y Polla de Potrillos.

Con 41 años de edad y 22 desde su debut se considera un joven veterano del turf. Sobre sus comienzos recordó como ganó las primeras 50 carreras en poco más de 100 días y en su primera temporada completa se llevó la estadística, en tanto sobre su gran presente destacó la salud, lleva dos años sin golpes ni lesiones y eso le ha permitido afianzarse, tener continuidad y eso se refleja en los números ya que cada vez que llega una lesión prácticamente hay que empezar de nuevo.

Consultado sobre el futuro dejó en claro que mientras le de el cuero va a correr, que siente que nació para correr caballos, que no hay nada que le guste mas y que espera correr al menos hasta los 60 años, en su caso el peso o es problema y el considera que un jockey cuanto más experiente corre mejor, porque corre con la cabeza.

El tema del momento es Es Patriarca y tambien su compañero de techo Internacional Star. Maciel es monta de ambos y tuvo que elegir de cara al Jockey Club. Manifestó que el tiene que ser agradecido del caballo y que correrá a Es Patriarca. El potrillo tuvo una carrera muy exigente en la primera gema, que Maciel la considera la carrera más dificil de la Triple Corona. Confía en que con un trámite mas benévolo podrá continuar con la racha de triunfos que lo tiene invicto y claramente como el mejor.

Waldemar Maciel está en un momento notable y encara la segunda gema de la Triple Corona con la ilusión intacta de ganarlo todo.

Sus números en Maroñas

Waldemar Maciel lleva 89 clásicos ganados, esta temporada ya ganó nueve y si logra uno más marcará un record a nivel personal. Además conquistó 972 victorias y le faltan solo 28 para convertirse en el cuarto jockey que alcanza los 1000 triunfos en Maroñas desde la Reapertura. Con 9907 carreras corridas es quien mas prueba disputó en Maroñas y en muy pronto alcanzará las 10 mil.