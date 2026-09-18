Tras tres años de obras hoy reabre el hipódromo de Belmont Park en Nueva York con Forever Young

Con una bolsa de premios de un millón de dólares y una plaza garantizada por el programa Win-and-you’re-in para la Breeders’ Cup Classic, se disputa el Jockey Club Gold Cup G1 en un llamado para ejemplares caballos machos de cuatro años y más edad en prueba que va sobre pista de arena.

La misma es el plato fuerte de la jornada inaugural en el renovado Belmont Park de este viernes 17 de setiembre.

Entre los participantes se destaca el japonés Forever Young, poseedor de triunfos en su país natal, en Medio Oriente y en Estados Unidos, es el ganador de la pasada Breeders Cup Classic G1 y de esta forma afrontará su cuarta carrera en Estados Unidos.

Tras el sorteo de gateras ni Banishing ni Chunk of Gold serán de la partida dejando la nómina de competidores en cinco ejemplares. Banishing se dirigirá a Churchill Downs el 26 de septiembre.

El favorito de la prueba es Forever Young cotizado 3/5 en las casas de apuestas, se aguarda una victoria del ejemplar nipón que ya tiene a su jockey habitual Ryusei Sakai en el hipódromo neoyorkino con quien entrenó el pupilo de Yoshito Yahagi el pasado martes pasando un kilómetro en forma cómoda en 1´02 para quedar pronto para la carrera que sus conexiones toman como preparatoria para la Classic del sábado 31 de octubre en Keeneland.

La Jockey Club Gold Cup está programada como la quinta carrera de un programa de nueve pruebas, con la hora de salida fijada para las 17:14 de nuestro país.

Belmont Park retoma la actividad tras tres años de obras con una imagen totalmente renovada; la inauguración de estas instalaciones de última generación ha despertado el interés de una de las mayores estrellas de este deporte.

El hipódromo cuenta ahora con una pista principal de arena con un óvalo de 2400 metros, dos pistas de césped, una de 2100 metros y otra de 1800 metros y una interior de tapeta que tiene un ovalo de 1600 metros.

Forever Young y Belmont acaparan titulares hoy.

Jueves experimental abrió fin de semana de 46 competencias

En la presente semana la actividad hípica ofrece cinco reuniones en cuatro diferentes hipódromos incluyendo una reunión de jueves con ocho carreras con horario diferente a lo que fue la reunión experimental de lunes, que dio inicio a las 14:00. En la pasada jornada la primera largó a las 17:00 y la de cierre a las 20:30, las primeras fueron de largo aliento con largadas frente a Folle y Palco, disfrutable para todo el público. Se apostaron promedio por carrera 502 mil pesos, si de comparativa sirve en la jornada experimental de lunes con distinto horario la cifra fue 609 mil por carrera.

A Melo le toca hoy organizar nueve contiendas con destaque para ambas Pollas, de potrancas y potrillos que van a las 16:30 y 17:00 horas ambas sobre once cuadras.

La sabatina viaja a Las Piedras con el Preferencial Mano Blanca de base, la jornada va de 13:15 a 17:45, se disputan 10 competencias. Mientras que el domingo es turno de Rocha y Maroñas. El Jerárquico ya se prepara para la segunda gema de la Triple Corona 2026.

El Gran Premio Jockey Club, junto al Selección y Honor se disputará el domingo 4 de octubre con actividades varias también fuera de pistas.

Se anuncia que habrá un bingo solidario para la fundación Hilo Rosa, la sección musical estará a cargo de Martín Piña con un show en vivo y vuelve “Maroñito” con los inflables para los más chicos. A su vez, el público en general participará por un smart TV y vales de apuestas en lo que se llama “La suerte en tus manos”.

Por su parte, los raidistas presentarán su colección primavera-verano y se presentará en Maroñas Nat G Fagian para dar un masterclass sobre tendencias y moda.

En el curso de la reunión se pondrán de acumulados lo recaudado en “Fortuna en carrera” que se viene desarrollando desde el fin de semana pasado con una rueda sabatina y dos dominicales.

