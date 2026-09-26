Son solo cuatro participantes en el clásico De Castro que se disputa en Maroñas en la jornada sabatina

La actualidad de Marañas a nivel de pruebas estelares en milla y fondo han caído en cuanto a número de inscripción y el clásico Eduardo De castro Pérez y Eduardo De Castro Clulow, Listado sobre la milla a disputarse en la tarde de hoy no es ajeno a ello.

Los cuatro que se ven las caras aportaran a sus conexiones ya que la bolsa a repartir de 800 mil pesos se reparte entre los cuatro participantes en donde en el listado sobresale el nombre de Si Señor que es a la fecha el mejor en la distancia y que en este segundo semestre se prepara para llegar en plenitud a la próxima jornada de Reyes buscando su segundo Piñeyrua algo que no se le dio por poco el pasado 6 de enero.

El defensor de las sedas Los Dos tiene docena de triunfos en su haber y esta tarde va en busca de una nueva prueba estelar. Viene, el hijo de Señor Candy de doble triunfo en la Classic de Campeones y en estelar sobre la milla en donde derrotó a Tadow Star por cuatro cuerpos y medio, el del Phillipson es en esta ocasión su posible enemigo en una carrera que no parece tener puntero definido y bien puede el que será conducido por Luis Cáceres el que mueva el reloj, su compañero de sedas Turbo Ship cierra la trifecta quedando Mad Sharp, bien anotado con otra sorpresa. Largan 18:45 hs.

En la previa a Maroñas se corre en el San Félix de Paysandú.

Se corren Selección y Jockey Club G3

Si bien en la Polla de Potrillos G3 de hace 3 semanas se corrió a gatera llena el Gran Encabeza la nómina Es Patriarca, el líder de la generación que será conducido por Waldemar Maciel y tendrá en International Star, ganador del Criadores Nacionales a su socio luciendo mismas sedas, las del stud Compac que será guiado por Héctor Lazo.

A ellos se le suman tres pupilos del equipo Cintra - Bruno Firmino, Petkovic (Jose Da Silva) y Gratus, segundo y tercero en la Polla mas Ureca defendiendo las sedas del Phillipson que también alistará a Uno Macho con la dupla de Raimundo Soares y Luis Cáceres.

Del establo de Gustavo Vergara darán batalla Dream Time con Maicol de Souza (Pablo Rodríguez iria con Gratus) y Abrileño Fever con Yair Pereira.

Se suma al lote Glorioso Fever (Fernando Olivera) con sedas La Reina.

Ignacio Sánchez

En el Gran Premio Selección G3 que también va sobre dos kilómetros van por la corona la líder Sweet Feel, La Inalcanzada, Blue Paradise, Ur a Hero y Lady Cami estimando que serán 10 en gateras. El lunes se sortean gateras.

Ignacio Sánchez

Los kilos equipararon las chances en ajustado final, ganó Prado City ganó el Pablo G. Falero

Con una destacada labor del jinete Carlos Vigil el cinco años Prado City se quedó con el Preferencial Pablo Gustavo Falero en la jornada de viernes en el hipódromo de Las Piedras que entregó reunión de 10 competencias que tuvo un promedio de 501 mil pesos por carrera una cifra que mantiene el circo canario en este tipo de jornadas.

La prueba principal fue para Prado City que derrotó por la cabeza a Now is Good empleando 1’ 53”94 para recorrer las 18 cuadras pactadas.

Completaron el semáforo Quino, a medio largo del escolta quedando cuarto a dos cuerpos y medio Temple de Acero que desplazó a Candy Inc al quinto lugar. La carrera tuvo a Prado City como actor principal desde apertura de gateras hasta el espejo ya que el defensor de las sedas Paso de los Carro vino en vanguardia con Candy Inc, pasaron por el disco por 1ra vez y luego fueron al opuesto juntos, en la bajada movió Vigil como así también Pablo Rodríguez con Now is Good que entró a la recta final a pedirle cuentas al City Banker que tuvo fuerzas para mantener el sitial de privilegio. Jose Menchaca presentó al ganador.

