Son atrayentes los dos clásicos en Maroñas de sábado y domingo en distancias intermedias en 1500 y 1600

Con la presencia de Si Señor en el clásico Alfredo de Castro Pérez y Eduardo de Castro Clulow (Listado) la jornada de sábado ya tiene un encanto especial ya que el defensor de la sedas Los Dos es el mejor millero de Maroñas de la actualidad y con cinco años a cuestas va quemando etapas para llegar en su plenitud el próximo 6 de enero para intentar lo que se le escapó en la pasada milla de Reyes, el double event del Piñeyrúa para igualar la linea de Aero Trem y lograr la visa para la Mile de la Breeders de Belmont 2027.

Este sábado el Señor Candy tendrá tres rivales en la milla, su compañero de techo Mad Sharp y dos defensores del Phillipson, Tadow Star y Turbo Ship, tres rivales que pondrán a prueba al alazán que lleva docena de victorias en su excelente tabulada.

Similar concepto para la buena de Grandinata que lleva nueve podios y este domingo en el clásico Suprema Corte de Justicia (Listado) sobre kilómetro y medio intentará seguir sumando para las conexiones del Cabaña el Indio.

La pupila de Dorneles viene de caer ante Patriotica en estelar sobre grama en destacado guarismo, regresa a la arena y será dura de vencer. Tendrá la descendiente de Trinniberg media decena de rivales, entre ellas a Albion y Brillantina que mucho tendrán que esforzarse si quieren batir a Grandinata que quiere volver a la senda del éxito. Los clásicos Turturiello y Pacheco mas el especial Artagaveytia completan grilla de estelares de fin de semana.

Cartelera de remates presencial y virtual

Llegan nuevos remates al Tattersall, al Prado, Paraná Guazú y otros de forma virtual. Ya con las fechas del 29 de setiembre de Los Robles y el 1° de octubre del Don Goes en los últimos días se fijó un remate mixto virtual el 30/9. Tres días, tres remates, ¿hay necesidad? y a esta altura del año se entiende que hay fechas disponibles y el colocar tres remates separados 24 horas cada uno no aporta.

El 5 de octubre es mixto, en el Parana Guazú va El Arbolito el sábado 10 mientras que el 14 remata de forma virtual el haras Los Vikingos. Ojalá que el haras de los <

Pereira continué con alguna madre y que los colores sigan luciendo en nuestros hipódromos, por ¡Más que Lista!

En promedio el lunes superó al jueves

Maroñas tomó el lunes 17 de agosto como reunión experimental a primera hora de la tarde y el resultado fue de una apuesta promedio de 608 mil por carrera. Se corrieron ocho. El pasado jueves fueron también ocho competencias iniciando a las 17 horas, el resultado fue de 508 mil pesos de apuesta por carrera.

En el Jockey Club serán dos con sedas del Compac

En la previa del Criadores Nacionales la idea era que si tocaba triunfo de International Star el defensor del Compac no sería de la partida en el Jockey Club. El martes luego de la carrera los "relojeros" captaron al pupilo de Solanes con Héctor Lazo lo cual cambiaba la idea primaria.

Se confirma que enfrenta a Es Patriarca con Waldemar Maciel que había anticipado que de enfrentarse en alguna ocasión los dos potrillos iba con el ganador de la Polla.

En dos de los haras nacionales : Nacimientos y servicios 2026

En haras Rapetti ya van con 30 nacimientos sobre un total de 65 partos previstos con hijos de Algorithms, Sócrates, Hielo, Roheryn, Mutasaabeq, Eagle, etc.

En Haras Cuatro Cabezas ya tienen 22 nacimientos y 16 yeguas para parir de Dabster, Pimpers Paradise, Satono Flag, Eagle, North Dakota, Long Island Sound, Imperador, Orb, Provisional y Cima de Triomphe.



4 de Octubre. Fortuna en Carrera y actividades

Con una rueda sabatina y dos de domingo este fin de semana rodará la rueda de la fortuna incrementando el pozo acumulado que se destinará el domingo 4 de octubre a uno o varios pozos de acuerdo a lo recaudado. En la jornada de las Pollas se alcanzó la suma de 700 mil pesos y fueron a tres trifectas.

Dentro de las actividades de la jornada se destaca el show en vivo de Martín Piña, sector gastronómico con foodtrucks, bingo solidario a beneficio de la Fundación Hilo Rosa en segundo piso de Palco con venta de entradas por Redtickets, una charla sobre tendencias de moda a cargo de Natalia G. Fagin. Hay vales de apuestas y TV Smart para sorteos.

Carlos Méndez en recuperación

El nacido en Cebollati se encuentra internado en el BSE a la espera del alto por un golpe que tiene en el cuerpo amén de la rotura de la clavícula, pronta recuperación para el "Tico".

ATENCIÓN CRIADORES

Generación 2025 (Productos nacidos en el año 2025) prórroga de la primera cuota

La prórroga de la PRIMERA cuota correspondiente a la Generación 2025 , vence el día 30 de setiembre de 2026.

El costo de la misma asciende a la suma de U$S 70 por producto

Único lugar de pago:Red Pagos en cualquier Agencia del país (por “Serie de Campeones”

Consultas al mail: [email protected]

Por inscriptos, vencimientos y puntajes consulte en: www.campeones.com.uy