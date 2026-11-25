Florida abre la semana este jueves, viernes en Las Piedras con el Preferencial “Harvard”, el sábado ocho condicionales en Maroñas y 10 en Paysandú.

El cierre es con la frutilla de la torta, un domingo sumamente atractivo con 13 carreras, entre ellas destacándose el Clásico Andrés F. Ylla y J. Folle Larreta y el Clásico Estados Unidos de América.

En el Larreta corren siete y destaca la participación de La Sobrina, una excelente ejemplar que cuando esta con buena salud es implacable. Se reparten $600.000 y se disputa sobre 1000 metros.

El Estados Unidos De América cuenta con ocho inscriptas y parte como favorita la buena de Ultra Rayo, pese a su floja ultima salida. Con una bolsa también de $600.000 a repartir entre los primeros cuatro, se disputa sobre 1500 metros y se corre en superficie de arena.

El líder de la estadística maroñense contaba con tres montas en Maroñas.

Comenzó ganando en la primer contienda del día lunes junto a Don Rodrigo, el defensor del stud Abra de Itape le dio la primer victoria.

Luego posteriormente tenia la posibilidad de repetir en lomos de Porca Miseria, la entrenada por Germán González (X2) le dio la segunda victoria de la jornada en Maroñas.

Pablo Rodriguez ganando con Porca Miseria. Foto: Helene Bentancor

Pablo Rodríguez sigue con una gran regularidad en ambos escenarios y se mantiene en primer lugar en ambas estadísticas. Esta muy cerca de cumplir un sueño pendiente.

Un buen ingreso de publico recibió Maroñas el pasado lunes. La tribuna Palco estuvo repleta, el día acompañó y hubo un sol radiante. El atractivo de las carreras también contribuyo para que la gente se acercara en gran numero.

Este domingo 22 de noviembre volvió a la victoria una verdadera leyenda viviente, Jorge Ricardo, el jinete con mas victorias en la historia amplió su récord y sumó un podio más a su extraordinaria trayectoria ganando en Monterrico. Viejos son los trapos, él sigue sobresaliendo.