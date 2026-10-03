Sabatina en Colonia y Maroñas es ante sala de la gran jornada de la segunda gema de la triple corona

Con nueve carreras, el Real de San Carlos abre la sabatina. De 11:30 a 15:30 es la actividad del hipódromo de Colonia para darle paso a Maroñas que entrega nueve pruebas de 16:15 a 20:15 horas como antesala de la gran reunión de mañana en donde se disputarán 15 competencias, la primera larga a las 12:45 hasta las 19:45.

Tendremos actividad dominical dentro y fuera de las pistas ya que se anuncia un show en vivo de Martín Piña, también un sector gastronómico con foodtrucks, bingo solidario a beneficio de la Fundación Hilo Rosa en Segundo Piso de Palco -con venta de entradas por Redtickets-, una charla sobre tendencias de moda a cargo de Natalia G. Fagian en Espacio Pelousse -con cupos limitados-, desfile de Raidistas, presentando su colección Primavera-Verano en apoyo a la Fundación Hilo Rosa, un espacio recreativo con juegos para niños y la presencia de Maroñito más sorteos con premios que incluyen un Smart TV Samsung y vales de apuestas.

Para el burrero hay cuatro clásicos: el Oribe sobre el kilómetro para ellas a las 15:15, el Honor en 24 cuadras verdes que larga 16:15, se consagra la mejor potranca de la generación ya que se disputa la edición 91 del Gran Premio Selección G3 con 11 potrancas en gateras, toca la campana a las 16:45 y una hora más tarde va la edición 129 del Gran Premio Jockey Club G3 en donde dirimen fuerzas 11 potrillos con Es Patriarca como eje ya que es el que ganó la Polla hace cuatro semanas.

En varias de las competencias hay pozos acumulados en trifectas y cuatrifectas. Emoción de principio a fin en un súper domingo en el Jerárquico de Ituzaingó.

Los cambios de las reuniones

Tras reunirse con la Comisión Mixta de Las Piedras y luego de sesionar en la Asesora se ha decidido que Las Piedras desde el sábado 17 de octubre corra los días sábados mientras que Maroñas mantiene las reuniones de domingo. Desde esa fecha se decidirá la segunda reunión del Jerárquico, jueves o lunes, mientras que el SINT correría en solitario el viernes. Ese fin de semana de inicio, Maroñas corre el jueves 15 para luego acomodar los fines de semana desde ese hasta fin de año. Se evaluará tema apuestas de cada fin de emana y demás para observar si el cambio favorece. Maroñas prepara novedades también de aquí al Gran Premio Ramírez.

Waldemar Maciel

“La Polla fue una carrera dura, el caballo mostró guapeza y ganamos. Ahora se alargan 400 metros y sabemos que tiene pulmón para correr el Jockey Club, ahora sabemos que llega bien a la carrera, con salud que es lo principal. Pedí el 7 o hacia afuera para largar, veo una carrera movida, hay punteros, correremos nuestra carrera”.

Facundo Santesteban

“El debut fue en arena y entró segunda, luego corrió en césped y ha evolucionado y veremos cómo se comporta en su regreso a la arena. Ella ha corrido adelante, Diogo tendrá que ver que no se desgaste y que no tenga una fatiga prematura. El Selección es extremadamente parejo, veremos cuál llega mejor a la distancia”

Javier E. Pérez

“Tenemos un lindo clásico este domingo con Ave Royale, el caballo llega muy bien a la carrera que la veo súper brava. Mi caballo tiene la particularidad de correr adelante, y no se la vamos a cambiar sabemos que se puede hacer una carrera violenta. Es un caballo muy noble, rinde en las dos pistas, en pasto creo que rinde más”

Gustavo Vergara

“Abrileño Fever llega muy bien, es un caballo que vendrá siguiendo la carrera, más bien cerca, no atrás. Es un caballo galopar, se mandó un gran trabajo, pintó siempre para las largas. Dream Time es también muy buen potrillo, conservó el segundo puesto tras pasar en parciales ligeros, en esta carrera de fondo se hará duro”