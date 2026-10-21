Moon’s Destiny retomó la ruta del éxito en el clásico Japan Racing en la grama del hipódromo de Palermo

El compromiso estelar de la programación del viernes porteño concentró en partidores a féminas de 3 años y más edad en las 14 cuadras sobre la grama húmeda, contexto que le permitió a la representante de la caballeriza Carampangue treparse en el tope del marcador tras dominar con claridad a las rivales de turno, que no pudieron con su accionar en un trazado que conoce a la perfección.

Con la conducción de su habitual jockey, Francisco Lavigna, la pensionista de Luciano Cerutti se presentó a la cita tras figurar en la 5ª plaza del Clásico Sibila (G2-1600 m), sobre el pasto norteño, actuación donde lo hizo bien al culminar a 4 cuerpos de Verenna en una nómina sumamente competitiva.

Nuevamente en su “destino” predilecto, la cincoañera se desempeñó de menor a mayor con proximidad a los parciales, ahorrando espacio en las primeras de cambio al avanzar por carriles internos. Al desembocar a la recta definitiva ya se movilizaba como escolta, y echando hacia centro de cancha potenció su estocada para buscar a la puntera, acelerando con un ritmo consistente que daba a inferir que se convertiría en protagonista, ratificándolo cuando pasó de largo al promediar los 300, hasta desprenderse con autoridad.

De 2 ½ cuerpos fue la diferencia que la zaina amplió sobre Reina Secreta, que tuvo que conformarse con la posición de guardaespaldas, dejando registro global de 1’25”92/100, con parciales de 25”53/100 en los primeros 400, 48”93/100 en la media milla y los 1200 en 1’12”78/100.

Para la nieta de Pure Prize, también crianza de Carampangue, fue el 6° lauro de su campaña tras 21 actuaciones. Todos sus impactos fueron en la pista verde capitalina, donde una vez más demostró que su nivel se incrementa al pisarla. ¡Muy bien!

Declaración

“Es una yegua muy prolija, muy corredora en esa cancha. Entre 1400 y 1600 es gran candidata a seguir ganando. La corrí 11 veces y ganamos 5. Aparte es muy mansa, se deja trabajar bien y responde a su concepto en la pista”, manifestó su jockey, Francisco Lavigna.

Gentileza: Revista Palermo - Inyer Yosué