Los cracks llegaron a Kentucky listos para dar batalla en la Classic de la Breeders Cup del 31 de octubre

Dos de los principales aspirantes a la Breeders’ Cup Classic se están instalando en Keeneland de cara a la carrera del próximo domingo 31 de octubre.

La estrella japonesa Forever Young, ganador de la Breeders’ Cup Classic del año pasado en Del Mar, llegó el martes alrededor de las 21:30 horas tras un vuelo desde la ciudad de Nueva York hasta Cincinnati, seguido de un traslado por carretera hasta el hipódromo de Lexington, Kentucky.

Sovereignty, caballo campeón y doble ganador de carreras clásicas llegó el miércoles antes del amanecer, alrededor de las 07:00, tras un traslado nocturno por carretera desde Saratoga.

Forever Young viajó junto a su compañero habitual y frecuente pareja de entrenamiento, Shin Emperor. Bajo el entrenamiento de Yoshito Yahagi, Forever Young pisó por primera vez la pista principal de Keeneland el miércoles, poco antes de las 08:00. Recorrió la recta al paso, montado por Yuki Araki, para luego completar poco más de una vuelta al galope, manteniéndose bajo un control firme. Forever Young regresó a Estados Unidos a principios de setiembre y entrenó en Belmont tanto antes como después de su victoria en la Jockey Club Gold Cup (G1). El domingo, antes de emprender el viaje a Kentucky, completó un ejercicio de 800 metros en 49”65 segundos.

Sovereignty, ejemplar de Godolphin y Caballo del Año en 2025 tras una campaña que incluyó victorias en el Kentucky Derby y el Belmont Stakes, realizó un entrenamiento suave este domingo en la pista de prácticas Oklahoma de Saratoga, cubriendo 1000 metros en 1:02.76.

(Gentileza textos: Racing Nation Horse)



Triunfo de Masubi para Cintra - Olascoaga en Abu Dhabi

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Con ocho carreras ayer abrió la temporada el hipódromo de Abu Dhabi siendo seis de ellas de árabes y dos de pura sangre en donde se dio la primera victoria de la dupla de Julio Olascoaga - Antonio Cintra ya que en la octava y última prueba fue para Masubi, un caballo irlandés de cuatro años que con la monta de Silvestre Souza alcanzó el disco con ventajas en prueba sobre 1200 metros. En 1´11”64, el pupilo de la dupla doblegó a un lote de 12 ejemplares. Masubi fue cotizado como el favorito en las casas de apuestas y respondió. Olascoaga - Cintra tienen 40 caballos en su establo ubicado en el hipódromo de Meydan.

Se disputa el handicap Debernardis en la grama

“Misterioso Ave viene de correr muy bien y con el cuidador se decidió de llevarlo a la distancia, solo con una pasada corrió muy bien, ha seguido bien y se ha hecho un trabajo bárbaro. Ahora a esperar que haga una buena carrera y que llegue a estar en la definición. El caballo llega bien puesto y está lista para darnos una satisfacción” Waldemar Maciel

Ignacio Sánchez

Un parejo Wildemauwe sobre el kilómetro

“Con Oitava Rima debutamos ganando en Las Piedras y como perdedora en Maroñas ganó a Candy Orb y Sweet Feel, intentamos más distancia pero no fue lo que queríamos por que sale enojada, en carreras cortas puede correr de menor a mayor. Brava Trem fue adelantando, ganó bien las condicionales y vamos por un clásico”. Bruno Firmino

El Legacy va por su triunfo estelar

“Camadigato llega muy bien, la mejor carrera que tiene es su victoria en el pasto sobre 2000 metros en la categoría. El caballo se va sintiendo bien con el aumento de distancia con el vareo y las carreras por eso entiendo que llega a la carrera con los 10 puntos. Gulart decide cómo correrlo, como lo hizo está muy bien”. Facundo Santesteban

Perdido No Espaco es chance real en el Reyles

“La carrera en la arena no fue buena, no fue lo que queríamos de él, ahora volvemos a la pista de pasto y llega muy bien. Desde que debutó pensamos que es un caballo para distancia y ahora llegó la carrera que esperábamos. Creo que tendremos 2 o 3 caballos que van a mover la carrera, lo dejaré tranquilo para que venga bien”. Jose Da Silva

Estefanía Leal

Hoy Las Piedras a ganador con el 8%

El 8% de retención a ganador tuvo aceptación en las dos jornadas del pasado fin de semana en Maroñas, solo basta mirar los dividendos de cada favorito para bien saber el aumento siginificativo que han tenido cada uno de los ganadores.

Las Piedras repite este sábado la retención lo cual va en beneficio de aquellos que juegan a la cabeza y el dividendo supera las expectativas, pocos dividendos de abajo de 2 x 1 hay con esa retención con casos de favoritos a 5 x cada uno apostado. Queda una reunión más en noviembre en el pedrense con este sistema, es de recordar para que la retención bajó del 28% al 18% en el pedrense meses atrás para luego adaptarlo a Maroñas donde por varias reuniones. En la sabatina es nuevo turno del 8, a ganador se juega.