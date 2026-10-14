Los clásicos Uruguay G3 en Maroñas y Honor en Las Piedras son atracciones del fin de semana

Con cuatro reuniones en los hipódromos de Maroñas, San Félix de Paysandú y Las Piedras se ha conformado el fin de semana hípico, hoy en horario de la mañana se firman las montas y se arma definitivamente cada reunión con sus respectivos horarios.

La novedad es que comenzamos con la nueva modalidad de que el hipódromo Las Piedras comienza con las reuniones, a no ser un par de fines de semana de aquí a fin de año, los días sábados.

Mañana jueves se abre todo con nueve competencias en Maroñas, el viernes se viaja al San Félix en donde organiza nueve pruebas, incluye el Jockey Club sobre la milla, la reunión va de 14:00 a 18:00 horas.

La sabatina tiene al canario con diez competencias e incluye el clásico Honor sobre 2000 metros en donde anotaron Empipado, Mr.Can, Quino, Blowin Inthe Wind, Zelenski, Now is Good, Prato City, Universal Horse, Ranero Vip cerrando filas y largando por flanco externo El Fari.

Mr.Can se llevó el clásico Intedencia de Canelones.

Cierra el “finde” Maroñas con 12 competencias con doble base estelar, en la primera se disputa el Rogelio Rodríguez - José María Ferro donde anotaron Estorbo (52), Mad Sharp (58), Sette Bravo (56,5), El Tuber Storm (52,5), True Lover (55) y Progreso que es el top - weight con 63 kilos.

El Uruguay G3 va en grama sobre la milla en donde se ven las caras Grandinata, Patriotica, Sevillana Keep, Bonita Johana y Soul Carioca, prueba para ver y disfrutar con tres de las mejores yeguas de grama de Maroñas.

Fin de semana va al 8% de retención a ganador

El suceso iniciado en Las Piedras bajando la retención al 18% y posteriormente a Maroñas tiene un hito el sábado 17 en el canario y el 18 en el Jerárquico donde la retención pasa en “Hot Sale” al 8% en las jugadas a ganador lo que incrementará los dividendos de los que jueguen a la “cabeza”.

Informe de la Breeders´ del 30 y 31 de octubre

El hipódromo de Keeneland será por cuarta vez anfitrión de la Breeders Cup, repetirá 2015, 2020 y 2022.

La jornada del viernes 30 de octubre inicia a las 12:55 de Uruguay, a las 15:55 es la ceremonia inaugural para la disputa de las cinco carreras de los Juvenile. El sábado 31 la reunión da inicio a las 12:15, la ceremonia es a las 14:10 para dar paso a 9 clásicos que conjuntamente a los 5 del viernes repartirán 34 millones de dólares en premios, la Breeders Cup Classic G1 cierra la Serie Mundial en arena sobre 2000 metros a las 19:16 hs

Jockeys. Son tres por la estadística

La estadística de jinetes se torna en una trifecta al triunfo, Vagner Leal tomó la delantera con 70 (5) seguido por Pablo Rodríguez con 68 (8) mientras que en tercer lugar se asoma Jose Da Silva con 65 (13).

Entrando a las últimas 20 reuniones del año los tres profesionales se encuentran capacitados para llevarse el primer puesto.

Vagner Leal y Devassa - Gran Premio Seleccion, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241006, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais



Devassa corre en Keeneland

El jueves 15 en la sexta carrera que larga a las 16:40 de nuestro país con la monta de Luan Machado y entrenada por Paulo Lobo vuelve la crack Devassa a competir, en esta oportunidad en Keeneland en prueba sobre 1700 metros con 100 mil dólares en premios. Enfrenta a seis rivales y al momento está cotizada 12 a uno.

Rocha. Destacada jornada en día feriado

La elección del hipódromo de Rocha fue sumamente acertada al correr el pasado lunes 12 de octubre de forma solitaria y reservar el lunes 2 de noviembre al dejar Las Piedras su fecha de su apertura en 1936. El promedio por carrera superó expectativas y se asemejó a sus pares del SINT con 228 mil pesos promedio por carrera. Pese a la lluvia, el público acompañó la reunión.

Hipódromo de Rocha



Remate de haras Los Vikingos

El haras Los Vikingos con muy buen suceso en los pasados años en las pistas decidió realizar un remate total con ejemplares en training, yeguas madres y productos varios. Los Vikingos se ha destacado con muy buenas sangres y éxitos en pista verde a nivel nacional e internacional. Es virtual hoy a partir de las 19:00