Las Pollas inician con la elección de la gatera de partida, desde donde largaron los últimos ganadores

En cada semana previa al inicio de la Triple Corona en Maroñas los profesionales, tanto jinetes como entrenadores nos dicen: es la carrera mas brava de las tres, Polla, Jockey Club y Nacional.

Y para esta oportunidad no escapan a lo dicho ya que será una prueba en sus clásicos 1600 metros que tendrá a 13 potrillos en gateras en donde se destaca un invicto como lo Es Patriota y varios que llegan con buenas tabuladas a pedirle cuentas y que no se la harán fácil al defensor de las sedas Compac.

Waldemar Maciel, ganador de la Polla del 2007 con Rasputin tiene experiencia en este tipo de carreras y en las horas previas expresó: “Sabemos que las Pollas son complicadas ya que es la carrera más difícil de los potrillos, los viejos cuidadores decían que es el molinillo de los caballos porque acá corren los que tienen chance y algunos que no tienen mucha ya que no llegan a la distancia y salen a romper la carrera, luego de los 13 que corremos serán siete u ocho que seguirán en el Jockey Club, el desarrollo lo mediré a razón de lo que se vaya corriendo, lo que sí necesitamos es una buena largada y a partir de los primeros 400 veremos dónde vendremos en carrera”, dijo Maciel en los boxes de espera detrás de la largada de los 2000 en una mañana de vareo. Luego comentó: “He tenido la suerte de ganar ambas Pollas, sabemos que tenemos al caballo de la carrera, está muy bien y espero que la suerte nos acompañe”, antes de seguir con sus tareas pero con la Polla en su cabeza. Es Patriarca larga del 5, fue la gatera que quedó libre tras la elección de todos sus rivales.

Y estas carreras en muchas ocasiones se ganan en parte en el sorteo de gateras, el año pasado el ganador Tadow Star largó por gatera externa, del 16, vino arrimando en toda la carrera por flanco externo de la pista, dio vuelta el codo en sexto andarivel, dominó en los 300 para ganar de buena forma. Luis Cáceres viste mismos colores con Uno Macho en este 2026 y soslayó: “El potrillo llega bien, siempre está en la definición, es una carrera dura pero tengo un caballo positivo”, larga del puesto 7.

En 2024 fue turno del triple coronado Suablenanav TH que tuvo partidor 12, largó, movió y luego quedó en un octavo lugar cómodo y por fuera, a falta de 200 metros dominó la prueba para ganar de forma contundente. Héctor Lazo fue el encargado de llevarlo al éxito.

En 2023 Rock Walk tuvo severos problemas de tránsito, con partidor 4 vino entreverado toda la carrera, se corrió sobre pista pesada, quedó en el fondo en la primera partida, buscó por dentro en la recta, en los 300 tuvo un tropiezo casi anulatorio, buscó nuevamente Da Silva para dominar a 50 metros del disco. Justamente el de Mato Grosso es el jinete de Petkovic uno de los enemigos de Es Patriarca y sobre la carrera expresó: “Nuestro caballo llega muy bien, nos muestra que más distancia es mejor para él, sabemos que es una carrera movida, tengo una caballo versátil, lo puedo correr donde guste, si sale una carrera rápida lo puedo contener un poco más para rematar”. Petkovic fue el séptimo en elegir gatera y sale del partidor 8.

En 2022 el triunfo fue a manos de Loreley, el del San Pedro seleccionó gatera 13, externa para largar y tomar la punta y no dejarla hasta el disco. Fue siempre dominador de la Polla, quien los escoltó, Last Action Hero con Luis Cáceres tuvo inconvenientes para encontrar paso, largó del lugar 4 para llegar segundo.

En 2021 el pedrense Prelude Rye ganó en apasionante final en donde tres competidores llegaron definiendo, el del Lucía y Matías que tuvo de aliado a Pablo Rodríguez partió de gatera 10, corrieron 15, siempre vino en puestos de expectativa por flanco externo para ir a buscar la carrera en los 300 finales, dominó en los 150 para mantener a raya a sus rivales.

En plena pandemia en 2020 Nathan fue el ganador de la primera gema de la triple corona, Everton Rodrigues lo llevó con manos de seda, partió desde gatera 11 de 13 participantes, fue de menor a mayor, había quedado en octavo lugar a 300 metros de la partida para entrar a la recta tercero por andarivel exterior, fue a buscar la carrera en los 350 para ganar de muy buena forma.

En 2019 fue turno de Ajuste Fiscal con “Lazito” en sus cruces, con mandil 15 largó desde afuera, quedó en los primeros puestos en albores de la carrera para luego quedar en retaguardia, comenzó a mover y acercarse libre de contratiempos desde Villa Violeta a los 400 cuando, con terreno fértil y sin rivales delante fue en busca la victoria, pasó a falta de tres cuadras para ganar de forma clara.

En 2018 se dio el caso de la victoria de Great Spirit con Luis Cáceres, corrieron 10 y el ganador en la pista lució mandil 10 gatera que usó para largar, adentro suyo con el 9 corrió Aero Trem con Julio Méndez. Ambos vinieron en mitad de lote, en los 300 fueron a buscar la victoria, ninguno de los dos tuvo problemas de tránsito, Great Spirit ganó en la pista pero luego fue descalificado a favor de Aero Trem. Los dos usaron carriles externos buscando correr sin problemas, lo lograron y definieron la prueba.

En conclusión de estas últimas Pollas quienes largaron por gatera externa y usaron los andariveles por fuera mayoritariamente lograron el triunfo.

Quien ganó y no las tuvo todas consigo fue Rock Walk que vino en mitad de lote y tras sortear varios inconvenientes alcanzó en el mismo disco.

Largar por dentro no es decir que se tiene menos chance, en el caso de Es Patriarca gusta de venir en el fuego, Maciel sabe que tendrá a 12 rivales que le quieren arrebatar el liderazgo, por ende nos espera una carrera sensacional, como toda Polla.

La Polla de Potrillos inicia la edición 115 de la Triple Corona en Maroñas, son 13 ejemplares, todos dicen que es la carrera más difícil de las tres, todos buscarán la gloria y la primer gema, largan 17:55 este domingo, Maroñas los espera.

La jornada, amén de ambas Pollas tiene el extra de que el Presidente de la República estará en las tribunas para entregar los trofeos del largometraje y por si fuera poco las autoridades le entregaran al melense Julio Méndez un reconocimiento por su trayectoria.

Qué domingo nos aguarda, de excepción.