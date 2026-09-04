El próximo domingo en Maroñas inicia la Triple Corona, los que corren, sus profesionales y sus chances

La Triple Corona 2026 en Maroñas es el evento más importante del segundo semestre en Maroñas.

Gran Polla de Potrillos - G3 - 1600 - arena - 17:55 horas

1 - Noccioli D’Italia - Eric Acosta - Carlos Fajardo - Mata Siete.

Sabe de triunfos de condición y estelares en pruebas con largada paralela a General Flores. Falló en el Ensayo y luego fue escolta en prueba condicional sobre 1500, es uno de los potrillos a tener en cuenta.

2 - Print de Tudo - Maicol de Souza - Darci Minetto - Gianino y Danilo.

Es destacado ejemplar de la generación, tras su victoria sobre Fire llegó a seis largos y medio en el Criterium. Costó sacarlo de la triple fórmula, se hará fuerte en la recta, ojo con este.

3 - Missing Ave - Vagner Leal - Bruno Firmino - Caraguatá.

Tras su victoria en la condicional alistó en el Juvenile llegando lejos, viajó a Las Piedras y quedó fuera del marcador para luego rehabilitarse en condicional sobre 14 cuadras. A tener en cuenta.

4 - Homp - no correrá.

5 - Es Patriarca - Waldemar Maciel - Roberto Solanes - Compac.

Es la figura de la carrera, líder invicto se llevó Campeones y el Criterium de excelente forma para quedarse con el título de baby crack. Se lleva todas las marquesinas, en esta Polla hay que ganarle al Awesome Patriot.

6 - Ureca - Cristian Moreno - Bruno Firmino - Hs. Phillipson.

Es ganador de tres que incluyen dos pruebas estelares sobre 1100 y 1400 metros, luego llegó a ocho largos en el Juvenile y lejos de Fire en el Ensayo. Tiene carta de crédito para recuperarse.

7 - Uno Macho - Luis Cáceres - Raiumundo Soares - Hs. Phillipson.

Impresionó para bien en su primera campaña logrando el Vargas en excelente tiempo, no decepcionó en el Juvenile, cayó en el Criterium y corrió notable en la grama. Excelente opción.

8 - Petkovic - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Forli.

Es ganador de una, en las otras que corrió fue escolta de Es Patriarca, sus conexiones confían que en la Polla será la vencida. Es el enemigo del líder.

9 - Fitz - Diogo González - Facundo Santesteban - Norteño.

No respondió en su debut en Maroñas y se rehabiltó en el pedrense, de regreso al Jerárquico le costó tres salidas a pista demostrar lo mucho que corre, de punta. Es la sorpresa de la primera gema.

10 - Abrileño Fever - Yair Pereira - Gustavo Vergara - Antonella.

En ocho salidas presenta una victoria, tras ella corrió el Ensayo de buena forma llegando tercero. Otro que bien puede venirse a sport de cuatro cifras.

11 - Remy - Javier E. Pérez - Bruno Firmino - Perla Negra.

Tras su único triunfo no hizo pie en el Criterium donde llegó lejos, fue a la grama para correr notable, vuelve a la arena a demostrar lo suyo, lindo número para la millonaria trifecta.

12 - Montjuic - Héctor Lazo - Sergio Dorneles - Los Patriotas.

Tras dejar buen impresión en inicio de campaña de dos años derrotó a los mayores en competencia estelar sobre 12 cuadras verdes, no repitió entre ganadores de su generación. Tiene crédito. Ojo.

13 - Gratus - Pablo Rodríguez - Bruno Firmino - Guara del Sur.

Ganó en su debut para ser NP de su compañero de sedas en el Ensayo. Desde sus huestes entienden que va a borrar de un plumazo en esta Polla. A tenerlo en cuenta.

Polla de Potrancas - G3 - 1600 - arena - 18:55

1 - Hatrevida - Cristian Moreno - Pablo Golarte - Jote Erre.

Debutó en prueba de 1200 llegando tercera, bajó dos cuadras y aplanó a sus rivales en destacado guarismo. Si no siente el aumento de distancia, puede ser mas que brava.

2 - Stormy Gone - no correrá.

3 - Oitava Rima - Deividi Gaier - Bruno Firmino - J. C. R.

Ganó en el canario y en Maroñas para luego disputar el Producción Nacional llegando a seis largos de la ganadora. Una potranca de temer.

4 - Devils Song - Sebastián Fiorito - Washington Bonacci - Don Bosco Spd.

La gran enemiga de la carrera, la segunda en discordia. Tras correr bien (clásico de 1200) y regular en pruebas de 1200 y 1300 metros fue al Producción Nacional y las pasó por arriba. Más que enemiga.

5 - Kahuna - Diogo González - Facundo Santesteban - Hs. San Pedro.

Tras debutar en el canario de regreso a Maroñas logró un buen triunfo, fue a una prueba contra los machos y llegó lejos. Vuelve a enfrentar a las de su sexo y busca lugar bien arriba en el semáforo.

6 - Serena Vitoria - Jose Da Silva - Bruno Firmino - Forli.

En tres corridas presenta un triunfo en su segunda presentación para ser escolta en el Producción Nacional. Es firme chance en una carrera pareja, mucho atención con ella.

7 - Sweet Feel - Pablo Rodríguez - Pablo G. González - Hs. Marnu.

Dos triunfos en el canario y Jerárquico para no desentonar en dos clásicos sobre arena y grama, se quedó con el Criterium de muy buena forma. Tiene credenciales para llevarse la Polla, otra enemiga acérrima de la candidata.

8 - Ulta Rayo - Yair Pereira - Facundo Santesteban - Hs. Phillipson.

La chiquita (400 kilos) en todas corre bien hasta con problemas de tránsito. Larga desde gatera ocho, si logra no tener contratiempos bien puede estar arriba en esta primera gema.

9 - Cayetana - Vagner Leal - Bruno Firmino - Caraguatá.

Tras dos triunfos, uno en el Juvenile Fillies, fue cuarta en el Criterium a tres cuerpos y medio de la ganadora. A pesar de enfrentar nuevamente a quien la derrotó confiamos en su potencial, es nuestra candidata.

10 - Que Patriota - Javier E. Pérez - Ramón Peralta - 9 de marzo.

El entrenador que más Pollas ha ganado intentará ahora con una perdedora llegar al póker de victorias, y hay que tener en cuenta que viene de correr bien en la de condición. Si la anotaron es porque le tienen mucha fe.

11 - Reflection - Juan M. Díaz - Bruno Firmino - Rio de la Plata.

Debutó con podio para luego en lides estelares tener buenas figuraciones en arena y grama. Buscará venirse a sabroso sport en la 24 Polla tras la reapertura.

12 - Linda Cami - Waldemar Maciel - Gustavo Vergara - Antonella.

Tras su debut y triunfo no desentonó en pruebas estelares, fue tercera en el Critérium y cuarta en el Producción Nacional. Buena cartilla para presentarse con chance este domingo. Ojo con ella.

13 - Umburanas - Héctor Lazo - Roberto Solanes - Hs. Regian.

Tras dos salidas a pistas salió de perdedora en prueba de 14 cuadras para luego ser protagonista del Producción Nacional. A tenerla en cuenta, es chance primaria.

14 - Una y Vinte - Evair Pereira - Raimundo Soares - Hs. Phillipson.

La misma dupla de profesionales lograron la Polla con la hermana entera en 2022 y van por repetir con esta ganadora de una en prueba de 11 cuadras.

15 - U Goosy - Luis Cáceres - Raiumundo Soares - Hs. Phillispon.

La invicta en grama, que ganó prueba de condición sobre la milla, va por repetir en misma distancia pero a nivel estelar. Se puede hacer notar; a respetarla.

16 - Super Hada - Fernando Olivera - Sergio Dorneles - Los Patriotas.

Se desenvuelve bien en ambas pistas, logró la Juvenile Fillies en Las Piedras para luego caer en grama en Maroñas. Puede ser brava.

17 - Bendecida - XX - José Morales - Fido - Suplente.

