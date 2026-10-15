Las Piedras brinda homenaje a los 175 años de la ciudad de Sauce en la jornada hípica de sábado

Homenaje a Sauce en reunión sabatina

Conformados los cuatro programas de la nueva modalidad, Maroñas apuesta a una jornada de jueves con inicio a las 16:30 y cierre con la última y novena prueba a las 20:30 horas.

El San Félix tendrá programación exclusiva de viernes de 14:00 a 18:00, mientras que Las Piedras ofrece un programa que tendrá su primera carrera a las 13:30 y la de cierre a las 18:00 horas en una reunión que será en homenaje al 175 aniversario de la ciudad de Sauce que tendrá a siete pruebas nominadas a empresas de la ciudad. Tendrá el asistente al canario una degustación de vinos de bodegas de la ciudad, una expo de emprendedores rurales, una expo de artesanos y una muestra fotográfica sobre la casa de José Gervasio Artigas. El alcalde de Sauce dirá presente junto a autoridades y organizadores de la jornada. Los aplausos van para el comunicador hípico Gerardo Manzi que fue precursor de la idea.

En la pista serán 10 los que se presenten en las gateras de los 2000 metros del Gran Premio de Honor que tiene toque de campana a las 17:30 horas.

Maroñas cierra el fin de semana hípico el domingo con reunión de 12 competencias, la inicial es el handicap especial Rogelio Rodríguez - José María Ferro sobre 1400 metros que marca el regreso a pistas del buen pingo de Progreso que deberá cargar 63 kilos que realmente en este caso son medallas.

El clásico Uruguay, milla en grama, marca el enfrentamiento de las tres mejores féminas en grama de la actualidad, Patriotica, que defiende el uno del ranking con la mira en la Copa de Plata de San Isidro, Grandinata y Bonita Johana. Trámite y emoción para una carrera de sólo cinco en gateras con destacadas yeguas.

Novedades de la Serie Campeones II

La preinscripción de la primera edición de Campeones II será el próximo lunes 19 de octubre en Carreras, la inscripción y ratificación con pago correspondiente es el lunes 26 de octubre.

Los premios de Campeones II suman 6.4 millones de pesos, las carreras mejores dotadas en premios son la Classic y la Distaff que reparten cada una 1.5 millones de bolsa.

Es la primera ocasión que hay dos carreras en grama con 1 millón en premios la Sprint en 1300 metros y la clásica Mile en 1600, complementa en arena la Sprint con 800 mil pesos en premios.

Actividad en Lexington durante la Breeders’



El fin de semana de la Breeders Cup se extiende en intereses de los que llegarán a Lexington en la previa de las grandes jornadas y para las semanas posteriores ya que Keeneland comenzará sus ventas el martes 3 de noviembre.

Se anuncia que el 15 de noviembre se realizará una subasta de 125 ejemplares en entrenamiento que se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre, un día después de la conclusión de la ventas de noviembre de Reproductores (Breeding Stock Sale). La subasta comenzará al mediodía para permitir que los entrenadores y las entidades hípicas completen sus actividades matutinas.

Mientras que en la previa se dará el miércoles 28 de octubre con el remate de los campeones, el año pasado se vendió un porcentaje de Bentornato que resultó ganador de la BC Sprint en Del Mar.

Mientras tanto el nipón Forever Young encabeza la nómina de los contendientes de la Classic con un sport de %/2 seguido por Knightsbridge y Sovereingty que están cotizados 4 a 1 y 6 a 1. Ambos ejemplares estarán compitiendo por última vez ya que en 2027 pasarán a status de padrillo de Godolphin. Luego figuran Magnitude 8/1 y Golden Tempo 12 a 1 en la carrera de los siete millones de dólares que cierra la doble jornada de la Serie Mundial de la Breeders Cup G1.