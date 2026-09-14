La OSAF trabaja sobre el Gran Premio Latinoamericano 2027 a disputarse en el hipódromo de Palermo

En miras de la disputa del Gran Premio Latinoamericano (G1) 2027 que se llevará a cabo el sábado 6 de marzo en el Hipódromo Palermo, la OSAF ya ha recibido la confirmación por parte de importantes autoridades hípicas internacionales que nos acompañarán durante la jornada de carreras en Buenos Aires, ratificando una vez más el gran respaldo que han brindado de manera sostenida durante los últimos 10 años a la región sudamericana para el desarrollo de nuestra actividad.

Los confirmados al momento son el Sr. Andrew Harding (Director Ejecutivo de IFHA y Director Ejecutivo del Departamento Hípico de The Hong Kong Jockey Club), el Sr. Masayuki Goto (Vicepresidente de IFHA, Vicepresidente de la Federación Hípica Asiática y Asesor Ejecutivo de la Japan Racing Association), el Sr. Tomoaki Hashimoto (Gerente General de la oficina de Nueva York de la Japan Racing Association (JRA), y la Sra. Suzanne Eade (CEO de Horse Racing Ireland).

Destacamos la presencia de Andrew Harding, quien ha sido una de las principales autoridades de IFHA que brindaron su importante apoyo para el pase de Uruguay a Tomo 1 en 2025, y quien - junto con el presidente de IFHA, Winfried Engelbrecht-Bresges, fueron quienes realizaron las gestiones a nivel local en Hong Kong para permitieron que el laboratorio de control de doping del Hipódromo de San Isidro haya recibido en el transcurso de los últimos 2 años 2 equipos de análisis, cromatógrafos Líquido masa/masa Thermo Scientific (sistemas de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem) donados por el laboratorio del Jockey Club de Hong Kong, que normalmente tienen cada uno un costo de más de USD 450.000 (nuevo), que se encuentran ya instalados y funcionando para el análisis de muestras para control de doping realizadas por el Laboratorio en San Isidro.

Actualmente se está trabajando en la importación de un tercer equipo adicional donado por Hong Kong al Laboratorio de San Isidro: un equipo de Sistema Líquido Masa de Alta Resolución, que es de una tecnología que actualmente no existe en Argentina ni en todo Sudamérica, y que nuevo tiene un valor de más de USD 800.000.-

Se espera aún la confirmación final de la presencia del Sr. Jim Gagliano (Vicepresidente de IFHA y Presidente del Jockey Club norteamericano, el Sr. Andrew Chesser (Director de IFHA y Director de Servicios de Registro y Desarrollo Comercial del Jockey Club Norteamericano), la Sra. Sarah Carmichael (CEO de la Federación Internacional de Criadores de SPC, ITBF), la Sra. Ruth Quinn (Directora de Hípica Internacional y Desarrollo de la Autoridad Hípica Británica), el Sr. Brant Dunshea (Director de la Autoridad Hípica Británica).