La jornada sabatina en Keeneland cierra con la Classic sobre 2000 metros con 7 postulantes en gateras

Con nueve clásicos de Grupo la edición 43 llega a su fin con la disputa de la Breeders Cup Classic que tendrá a siete en gateras debido al retiro de Magnitude en la jornada de jueves.

El público acompañó en grande la reunión de viernes y de seguro hoy desde tempranas horas la grey burrera del orbe diga presente desde tempranas horas.

El clásico Distaff para ellas sobre 1800 metros sobre 1800 metros y con Nitrogen como carta destacada seguido por el Turf sobre 2400 metros en donde a gatera llena está en juego una bolsa de 5 millones de dólares con ejemplares europeos y un japonés.

El cierre a toda orquesta es con la Classic y la gran figura de Forever Young buscando el Double Event con varios que tienen diplomas de alto rango, el ganador de dos prueba de triple Corona, Golden Tempo, los dos con los colores del Godolphin Sovereignty y Knightsbridge que se la harán harto difícil al nipón, largan 19:16 una prueba que tiene en vilo al mundo Turf.

La competencias estelares comienzan a las 14:10, concluye la jornada con la Classic a las 19:16 hs.

El inicio de la Serie fue con el triunfo de Libertango (Irlanda) en el Juvenile Turf Sprint tras recia atropellada, detuvo relojes en 1’02”64. Tras cartón en el Juvenile Fillies Emphatic disparó a tiempo y se quedó con la carrera en 1’42”29 con buena conducción de T. Gaffalione.

Guillermo Alvarez

En el Juvenile Fillies Turf la mejor potranca europea nacida en Irlanda Sun Goddess con el dúo Moore - O’Brien le dio al entrenador irlandés el récord de ser el más ganador de la historia de la Breeders Cup con 22 triunfos. La ganadora ganó con autoridad en 1’ 36”10.

Guillermo Alvarez

Bob Baffert no se quedó atrás, obtuvo el Juvenile con el invicto Hughes e igualó al irlandés en carreras de Breeders ganadas, Flavien Prat fue el guía, estampó 1’ 42”37 en arena.

De cierre el pupilo de O’ Brien cotizado gran favorito Haffner se quedó con la Juvenile Turf y el europeo quedó líder en solitario, Ryan Moore dio doblete en 1’35”19.

