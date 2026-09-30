La historia de la triple corona desde Ricaurte hasta Suablenanav TH son 23 los que lograron las 3 gemas

Cada semana de vigilia de los grandes premios Jockey Club y Selección traen a la memoria a grandes cracks que han logrado la triple corona desde sus inicios en 1907.

Es el Jockey Club uno de los clásicos con mayor arraigo e historia de Maroñas, este domingo a las 17:45 se larga la edición 129 del clásico que oficia de segundo eslabón de la triple corona Maroñas desde principios de siglo pasado.

Han sido 23 los triple coronados en nuestra pista que ha tenido muy poca variación desde su apertura, el Jockey Club mantiene sus 2000 metros desde 1901 y no ha cambiado de recorrido desde el inicio de la triple corona.

Solo Verona en 1915 logró las tres gemas, luego ninguna hembra ha logrado tal distinción aunque pocas lo han intentado.

Milucha obtuvo el Jockey Club en 1916 y Bakelita en 1950, tras ganar la Polla de Potrancas con las añejas sedas del Petite Ecurie con la dupla de Isaúl Rey y Alberto Milia.

Fueron tres los potrillos argentinos que se llenaron de gloria tras obtener las tres gemas, Ricaurte, Sisley y el inigualable Invasor uno de los tres que ha logrado tal lauro luego de la reapertura junto a Sir Fever y Suablenanav TH.

Resaltan en la historia los nombres del jockey Medardo Bonilla que logró la triple corona en 1913, 1915 y 1917, Nunam Lalinde en 1943 y 1949, Isaúl Rey en 1954 y 1960. Mario R. González en 1977 y 1980 junto a “Lito” Rodríguez quienes posan en la foto de la página.

En nuevos tiempos y tras la reapertura Fernando Olivera y Gustavo Duarte fueron los jinetes de Invasor, el “Chino” fue quien lo corrió en la Polla mientras que Federico Piriz y Héctor Lazo lo lograron en 2014 y 2024 respectivamente.

A nivel de entrenadores Juan Carrara obtuvo la triple en 1917 y 1919, Alberto Milia en 1943 y 1954, Rogelio Rodríguez en 1977 y 1980, tras la reapertura se lucieron Aníbal San Martín, Jorge A. Píriz y el equipo de Antonio Cintra en 2005, 2014 y 2024.

De los 23 triple coronados en 114 ediciones solo cuatro lograron luego ganar el José Pedro Ramírez y llegar a la cuádruple corona, Sisley, Romantico, Bizancio y Amodeo con la monta del recordado Mario Rodríguez bajo los cuidados de Luis Soria.

Son 136 años los que separan el primer Gran Premio Jockey Club del que se va a disputar este domingo en Maroñas, páginas de historia que intentamos resumir en estas cuatro columnas.

Nombres de ilustres profesionales, nombres de verdaderos cracks que sin lograr la triple corona han marcado su huella en nuestro turf. Los nombres de Sol de Noche, de Mogambo, Legendario y Quiqueño en los 70’ y 80’ dejan bien en claro y sellan la memoria de varios de los turfman que asistirán este domingo a Maroñas y que tienen a esos pingos y sus victorias con salida desde el boquerón.

Se corre la edición 115 de la triple corona en Maroñas, su historia manda y el mandato del burrero es ver la carrera el domingo.

Novedades de domingo

Varios pozos acumulados llaman al burrero el domingo, desde Fortuna en carrera se aportó para varios de ellos. En la trifecta del Selección, son 11 y largan a las 16:45 hay 140 mil de acumulado, en el Jockey Club también el aporte acumulado es de 140 mil pesos en la trifecta mientras que en la cuatrifecta de la 13ra se aportan 144 mil pesos. Para el cierre, la trifecta tiene $95.500. A nivel de atractivos hay sorteos de TV Smart y vales de apuestas, show musical de Martín Piña, los clásicos food trucks, desfile de ropa, espacio recreativo para los más chicos, bingo solidario para la fundación Hilo Rosa más una charla de Natalia G. Fagian en Espacio Pelousse.

