El plato central de la gran jornada sabatina vivida en el predio capitalino concentró en los partidores a 14 potrillos, con sus allegados cargados de ilusiones por conquistar la contienda insignia del circuito porteño. En ese contexto, el vástago de Hi Happy no le dejó opciones a ninguno en un hito que pasará a los libros dorados de la hípica nacional, ya que su entrenador, Marcelo Sebastián Sueldo, logró un apoteósico 1-2 completando la exacta con Cahuel Win. ¡Un sueño!

Orientado por Iván Monasterolo —quien asumió el compromiso por primera vez sobre la cruz del consentido de El Gran Robert—, el potrillo saltó a la cancha para estrenarse en la arena en competiciones públicas, tras obtener una meritoria presea de plata en el Gran Premio Jockey Club (G1), la segunda gema de la Triple Corona. Con un arduo test por delante al subir a la exigente distancia, fue preparado al milímetro por “Teto”, quien confiaba plenamente en las condiciones de sus pensionistas para cumplir un rol protagónico. Y vaya si salió todo bien.

Desde el arranque, con la algarabía del público poniéndole el valor agregado, el nieto de Roman Ruler se movilizó en persecución de los parciales, relajado por Monasterolo para administrar sus energías. Al abandonar el opuesto, con paso firme asumió el liderazgo y comenzó a desprenderse con un accionar sólido para desembocar en la recta final con varios cuerpos de ventaja. En el plano del desenlace, cuando se aguardaba la aparición de los atropelladores, ninguno pudo descontar, el criado por el Haras Embrujo S.A. amplió aún más su margen hasta retratarse frente a la meta con 13 cuerpos de diferencia sobre su compañero de composición.

En un crono de 2’38”53/100, Hi Pocho alcanzó el tercer logro de su campaña tras 7 incursiones, demostrando con su enorme talento que tiene un horizonte por demás promisorio, ya sea en suelo argentino o en otras latitudes. ¡Extraordinario lo mostrado!

Declaración

“Es una gran alegría. Para ser sincero yo quería dejarlo en San Isidro y esperar el Pellegrini. Hablando con su propietario, me dijo que quería correr el Nacional porque es ‘una carrera que se puede correr una sola vez en la vida’. El caballo entrena todos los días en la arena, no era un impedimento la superficie. Hizo un trabajo muy suave acá en Palermo y anduvo muy bien. Le agradezco a Gonzalo Borda, quien seguramente tiene un sabor amargo, pero bueno, entró 2°, y sabiendo que iba a correr a Cahuel Win, me siguió vareando todos los días a Hi Pocho porque lo conoce. Este triunfo también en gran parte es de Gonzalo. Eso habla de la unión que hay en el equipo”, manifestó Marcelo Sebastián Sueldo, el entrenador del vencedor Hi Pocho y del escolta Cahuel Win.

Gentileza: revista Palermo (textos: Inyer Yosué)