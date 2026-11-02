Heracliodeoro y Peligrosa fueron los destacados de la Classic y Distaff en Campeones 2 de Maroñas
Sobre pista fangosa y en tarde de lluvia completaron los podios Tadow Star, Ramirito, Si Señor y Prinicipe Rebelde en una nueva jornada del turf nacional, hoy la actividad se traslada a Rocha
Sandigold, el Will Take Charge consiguió una importante victoria en un ajustado final dejando en evidencia su vuelta y nuevamente mostrando su mejor nivel. La competencia se desarrolló con parciales relativamente cómodos y completaron la milla en 1’35”33, fue conducido por Luis Cáceres, entrenado por Bruno Firmino y defendió sedas Phillipson.
Ramirito sobre pista de césped disputó el Sprint Turf 2 y se quedó con una destacada victoria, fue conducido por José Da Silva cuenta con el entrenamiento de Sergio Dorneles y defendió los colores de Los Salteños.
En la prueba de los velocistas hubo un rebelde que se llevó todos los aplausos: Príncipe Rebelde, que se impuso en el Campeones Sprint tras una gran conducción de Juan Díaz. El hijo de Trinniberg y Princesa Rebelde recorrió los 1.200 metros en 1’09”46, es entrenado por Washington Bonacci y defendió los colores del stud y haras María de Lourdes.
Posteriormente, en la milla Si Señor logró quedarse con el Clásico Campeones Dirt Mile 2, con una destacada conducción de Vagner Leal. Logró resolver la competencia a su favor recorriendo los 1600 metros fu en buenos 1’35”44. El ganador por Señor Candy y Juiliard cuenta con el entrenamiento de Bruno Firmino y defendió sedas de Los Dos.
Por su parte, Peligrosa se lució en el Clásico Campeones Distaff 2 donde consiguió una brillante victoria. La Kodiak Kowboy y Linda Glory recorrió los 1800 metros en 1’48”64, con una destacada conducción de Yair Pereira, quien atraviesa un gran momento, es entrenada por Gustavo Vergara y defendió al stud Antonela.
Heracliodeoro fue la gran sorpresa de la tarde al quedarse con el Classic 2 derrotando al principal favorito, Ave Royale. La victoria también permitió celebrar por partida doble a Yair Pereira y Washington Bonacci quienes tuvieron una tarde soñada. Por King Humor y Malenita, defendió los colores de El Entrevero (criador) y abonó un dividendo de $17 por 1.
(Gentileza: Facundo Duarte).
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