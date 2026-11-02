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El País Ovación Turf

Heracliodeoro y Peligrosa fueron los destacados de la Classic y Distaff en Campeones 2 de Maroñas

Sobre pista fangosa y en tarde de lluvia completaron los podios Tadow Star, Ramirito, Si Señor y Prinicipe Rebelde en una nueva jornada del turf nacional, hoy la actividad se traslada a Rocha

Héctor García
Héctor García
02/11/2026, 08:37
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Heracliodeoro gana el Classic 2 en Maroñas.jpg

Sandigold, el Will Take Charge consiguió una importante victoria en un ajustado final dejando en evidencia su vuelta y nuevamente mostrando su mejor nivel. La competencia se desarrolló con parciales relativamente cómodos y completaron la milla en 1’35”33, fue conducido por Luis Cáceres, entrenado por Bruno Firmino y defendió sedas Phillipson.

Podio de Mile 2 en la Classic.JPG
Helen Bentancor

Ramirito sobre pista de césped disputó el Sprint Turf 2 y se quedó con una destacada victoria, fue conducido por José Da Silva cuenta con el entrenamiento de Sergio Dorneles y defendió los colores de Los Salteños.

Llegada del Campeones Sprint Turf 2.jpg
Helen Bentancor

En la prueba de los velocistas hubo un rebelde que se llevó todos los aplausos: Príncipe Rebelde, que se impuso en el Campeones Sprint tras una gran conducción de Juan Díaz. El hijo de Trinniberg y Princesa Rebelde recorrió los 1.200 metros en 1’09”46, es entrenado por Washington Bonacci y defendió los colores del stud y haras María de Lourdes.

Llegada del Sprint 2.JPG
Helen Bentancor

Posteriormente, en la milla Si Señor logró quedarse con el Clásico Campeones Dirt Mile 2, con una destacada conducción de Vagner Leal. Logró resolver la competencia a su favor recorriendo los 1600 metros fu en buenos 1’35”44. El ganador por Señor Candy y Juiliard cuenta con el entrenamiento de Bruno Firmino y defendió sedas de Los Dos.

Si Señor repite en el Campeones 2.jpg
Darwin Borreli

Por su parte, Peligrosa se lució en el Clásico Campeones Distaff 2 donde consiguió una brillante victoria. La Kodiak Kowboy y Linda Glory recorrió los 1800 metros en 1’48”64, con una destacada conducción de Yair Pereira, quien atraviesa un gran momento, es entrenada por Gustavo Vergara y defendió al stud Antonela.

Festejo por dos del Antonela en el Distaff 2.jpg
Darwin Borreli

Heracliodeoro fue la gran sorpresa de la tarde al quedarse con el Classic 2 derrotando al principal favorito, Ave Royale. La victoria también permitió celebrar por partida doble a Yair Pereira y Washington Bonacci quienes tuvieron una tarde soñada. Por King Humor y Malenita, defendió los colores de El Entrevero (criador) y abonó un dividendo de $17 por 1.
(Gentileza: Facundo Duarte).

Festejo en el podio del Classic.jpg
Darwin Borreli

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