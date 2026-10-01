Forever Young continúa siendo el favorito en apuestas de futuro en los Estados Unidos

Forever Young sigue siendo el favorito con una cotización de 5-2 pero durante la última semana hubo cambios en las apuestas de futuro para la Breeders’ Cup Classic de 2026.

Knightsbridge mejoró de 7-1 a 11-2, esa cotización se mantuvo firme en la jornada de jueves incluso después de que el se informara que Godolphin inscribirá a Knightsbridge en la Dirt Mile si Sovereignty está en condiciones de competir en la Classic. Sovereignty, cuya cuota se mantuvo en 4-1 se ha estado recuperando de un absceso en el casco que le impidió participar en la Jockey Club Gold Cup G1 celebrada el 18 de septiembre en Belmont Park.

Las probabilidades de Further Ado, quien llegó segundo detrás de The Puma el 19 de septiembre en el Pennsylvania Derby G1 pasando de 20-1 a 16-1. Curiosamente, las probabilidades de The Puma empeoraron, pasando de 14-1 a 16-1 para la carrera Classic, dotada con 7 millones de dólares en premios, que se disputará el 31 de octubre en Keeneland.

Magnitude, que cotizaba a 15-2, pasó a 9-1. Ha estado preparándose para el Classic desde que terminó sexto —siendo el favorito— el 8 de agosto en el Whitney (G1) en Saratoga.

En estas apuestas de futuro se incluyen 26 caballos en una pizarra de apuestas para el Breeders’ Cup Classic; dicha pizarra permanecerá abierta hasta poco antes del sorteo de posiciones del 26 de octubre. El mercado de cuotas fijas está disponible para los clientes presenciales así como para otros jugadores que se hayan registrado a través de un representante autorizado dentro del estado de Nevada.

Forever Young también figuraba como favorito (5-2) en la apuesta anticipada *Future Wager* del Breeders’ Cup Classic. Ese mercado de apuestas mutuas *pari-mutuel* está disponible en todo el país, cerró su segunda y última ronda de apuestas el domingo.

Estas eran las cuotas que aparecían el jueves por la mañana en la aplicación Caesars Sportsbook Nevada para el Breeders’ Cup Classic. Se presentan junto con las cuotas de la semana pasada y los precios de cierre del domingo en la última ronda de apuestas mutuas.

La lista está ordenada según las mejores cuotas —resaltadas en negrita— comparando las de Caesars con las de la apuesta anticipada del Breeders’ Cup Classic.

BC Classic futures Caesars Prev. BCCFW Forever Young 5-2 5-2 5-2 Sovereignty 4-1 4-1 9-2 Knightsbridge 11-2 7-1 6-1 Golden Tempo 9-1 9-1 6-1 Magnitude 9-1 15-2 7-1 Leading Change 11-1 11-1 All other entrants* 14-1 Further Ado 16-1 20-1 17-1 The Puma 16-1 14-1 20-1 Commandment 25-1 18-1 Renegade 28-1 18-1 27-1 Napoleon Solo 14-1 14-1 33-1 Nitrogen 33-1 20-1 32-1 Baeza 33-1 33-1 35-1 Forged Steel 40-1 Ted Noffey 40-1 40-1 Danon Bourbon 50-1 20-1 Grande 50-1 50-1 Skippylongstocking 50-1 50-1 49-1 Nevada Beach 50-1 55-1 Finger 60-1 50-1 Baby Vino 50-1 50-1 67-1 Crude Velocity 75-1 33-1 Emerging Market 75-1 50-1 Sea Strike 60-1 30-1 84-1 Phileas Fogg 75-1 75-1 95-1 Original Sin 80-1 60-1 105-1 *BCCFW pari-mutuel only Caesars is Nevada only Prev. week at Caesars Blue shortened, red drifted BCCFW pool 2 pari-mutuel

Datos: Horse Racing Nation