En el clásico Amodeo sobre el kilómetro fue claro el triunfo de Ramirito en destacado guarismo

Para cerrar el largo fin de semana Maroñas organiza una función de 14 carreras desde las 13:30, con dos clásicos para la generación 2023 Ellas van en corto en el Wildemauwe y ellos en largo y verde en el Carlos Reyles y el especial Debernardis no escapa, ya que trata de una muy linda carrera sobre 22 cuadras en grama.

Sobre el kilómetro y en sexto lugar va la estelar de potrancas, donde desde un cuaterno de féminas nos inclinamos por estas tres para integrar la triple fórmula.

Encabeza la misma Oitava Rima, que supo ganar el Torterolo a los dos años en un apretado final en donde cayeron, Candy Orb su enemiga de hoy y la que a la postre fue baby y crack de la generación. Vuelve a tiros cortos y es la del J. C. R. la elegida, seguida por la buena de Candy Orb, que en este tiro se vuelve figura. Completa el terceto Brava Trem y queda afuera una que será brava, Pluralista Cause.

En el Debernardis fue difícil la elección ya que los kilos equipararon las chances. Seleccionamos a Vancouver como el candidato, a Call of Duty como enemigo y a Timing como sorpresa; los tres son 4 años, con 54 kilos el de Los Leones va con la chapa.

El Carlos Reyles desde que se corre en verde se ha tornado una carrera sumamente atractiva. Perdido No Espaco ganó estelar sobre esta pista y no respondió en arena, lo elegimos como el candidato a ocupar la chapa mas alta del marcador del ultimo clásico del fin de semana. Camidigato ganó sobre dos kilómetros y entusiasma al Legacy y sus conexiones, mas que bravo el del doloreño. Cierra la triple Remy, pues sus huestes le tienen gran concepto y puede ser mas que una sorpresa en carrera de diez sin descartes.

AMODEO. En el clásico sabatino Ramirito demostró sus cualidades de gran velocista, largando por flanco interno no dejó mover a sus rivales al cabo del kilómetro para llegar con ventajas por sobre Pampa Ave, que intentó descontar en mitad de recta pero encontró al de Los Salteños a ritmo firme.

El ganador estampó muy buenos 58”63 para dejar en claro que, tras derrotar a los mayores, dio cuenta de sus rivales de misma generación para obtener nuevo lauro estelar colocando su meta en el Maroñas de enero.

