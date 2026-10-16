El regreso de las carreras de caballos en Riad capital de Arabia Saudita se dan este fin de semana

El propietario, el jeque Abdullah Homoud Almalek Al-Sabah, podría tener un papel destacado este fin de semana con motivo del regreso de las carreras a Riad y al hipódromo Rey Abdulaziz, ya que sus colores estarán bien representados a lo largo de las dos jornadas.

La nueva temporada, que se extenderá hasta el 17 de abril de 2027 e incluye el evento de la Saudi Cup los días 5 y 6 de febrero, comienza este sábado con un grupo de 18 participantes de gran nivel en la primera carrera; en ella, los colores de Al-Sabah serán defendidos tanto por Transferred (IRE) como por Muqtahem (IRE).

Este último se impuso hace 12 meses en esta misma prueba de 1200 metros —dotada con 120 000 SAR— durante su reaparición estacional. Tras ganar en sus dos siguientes salidas, cerró la campaña logrando el tercer puesto, por detrás del ejemplar estadounidense Imagination (USA), en el Riyadh Dirt Sprint (Grupo 2).

El caballo, que será montado por Muhammad Aldaham, ha ganado desde entonces en Taif; su última actuación fue un tercer puesto en una carrera de condiciones disputada allí el 19 de septiembre, donde su compañero de cuadra Transferred —que fue octavo en el Dirt Sprint— terminó un puesto por delante, en segunda posición.

El Red Stable, propiedad del príncipe Faisal bin Khaled bin Abdulaziz, presenta a los principales rivales de ambos con Ancestral Land (GB), quien reaparece tras su octavo puesto en la clasificatoria para el Dirt Sprint el pasado mes de enero; junto a él, competirán Amphius (GB) y Amichi (IRE).

La última carrera del sábado es otra prueba abierta, dotada con 120 000 SAR y disputada sobre 2000 metros, para la que se ha confirmado un grupo completo de 20 participantes. El Red Stable presenta a Tahzeem (KSA), el ejemplar con mayor valoración, que contará con Ricardo Ferreira en la monta.

Este caballo de seis años ha mostrado una notable progresión en las dos últimas temporadas. Cerró el curso anterior con una victoria en la JCSA Board of Directors Cup (Grupo 3 local) y, posteriormente, se adjudicó la Asian Racing Federation Cup durante la jornada de la Saudi Cup, bajo la monta de Flavien Prat. La Cuadra Roja presenta también a Tawee Alsahil (KSA) e Ibn Laboun (KSA), mientras que la Cuadra Blanca del rey Abdullah bin Abdulaziz cuenta con un cuarteto de participantes encabezado por Min Mithlaha (KSA), quien afronta su primera carrera desde que terminó cuarta en la primera ronda del Desafío Internacional de Jinetes (International Jockeys’ Challenge) el pasado mes de febrero.

El jeque Abdullah Homoud Almalek Al-Sabah también cuenta con excelentes opciones en la novena carrera del sábado —una prueba abierta sobre 1600 metros dotada con 90 000 SAR—, ya que está representado por un caballo que ha ganado dos veces en Taif y que proviene del Reino Unido.

Sus colores también serán defendidos por Mhalhal (EE. UU.), quien busca su tercera victoria consecutiva; por su parte, Red Stable cuenta con tres participantes, entre ellos Riyadh Angel (Irlanda) y Bernard Shaw (EE. UU.), quienes en su última salida quedaron bastante lejos de Threatening.

El propietario kuwaití también tiene grandes posibilidades este viernes con Misaaeel (Arabia Saudita) —el ejemplar mejor valorado, bajo la monta de Muhammad Aldaham— en la carrera abierta para potrancas y yeguas criadas localmente sobre 1400 metros, así como con Western City (EE. UU.) y Pretty Flag (Irlanda) en la décima carrera.

En dicha prueba abierta de 2000 metros, dotada con 120 000 SAR, también participa el ejemplar mejor valorado, Direct Security (Irlanda), cuya última actuación fue un octavo puesto en la Howden Neom Turf Cup (Grupo 1), tras haber logrado anteriormente el segundo lugar en la carrera clasificatoria para la misma: la Prince Khalid Abdullah Cup (categoría Listed).

Textos: gentileza de JCSA