El jockey Yair Pereira tuvo un domingo soñado en la jornada de Campeones dos con un lucido doblete

Yair Pereira tuvo un domingo soñado con dos triunfos en Campeones 2, inició el doblete con Peligrosa, tras el triunfo en el Distaff 2, comento: “Es una yegua muy buena, ya lo había demostrado en sus participaciones anteriores y llegaba muy bien a la carrera”.

“En lo previo imaginamos más o menos el desarrollo que me llevo correr adelante y bueno se hizo bastante fácil. Esta vez la cancha estaba un poco más liviana saliendo de los 1800, en la primera partida pasó un poquito más ligero que en carreras anteriores, pero es una yegua que tiene un rendimiento bárbaro y bueno y la prueba es quien la quiso seguir quedó por el camino. Después que entramos en el derecho le hice cambiar de mano, le pedí el final y la yegua llegó corriendo más que otras veces, sinceramente todo mérito de Gustavo Vergara su entrenador en haberla llevado de la corta a la larga y y bueno ahí nos encontramos con una yegua de altísimo nivel” finalizó diciendo el coloniense que con las conexiones de Peligrosa ya miran hacia el 6 de enero.

El muy correcto jockey que se encuentra en gran nivel ganó el Classic 2 en un final ajustado, tras la carrera soslayó: “Hablando de Heracliodeoro en lo previo veíamos que era una carrera dura, había rivales de muy buena calidad y si bien eran pocos eran de muy buena calidad. Estaba creo que uno de los mejores fondistas que existen hoy en día en Maroñas - Ave Royale - pero bueno yo lo había comentado en la semana, el caballo nuestro tiene algún problemita sanitario que por ahí a veces no lo deja rendir de la mejor forma pero si estaba así (como el domingo) si estaba en su día era capaz de hacer una gran carrera y hasta de poder vencer”.

“Hablando un poco de la carrera yo quería correr un poco cerca, pedí conseguir un número de adentro para correrlo, ahorrarle el mayor terreno posible y correrlo a unos cinco o seis cuerpos de los punteros. Sabía que se iba a mover la carrera con El Fari adelante y el de Emanuel al lado y la verdad que se dio todo más o menos como lo planeamos que se iba a dar”, explicó.

“En el derecho lo pude liberar, fue trabajoso, fue costoso alcanzar al puntero que era Ave Royale pero por suerte me dio para taparlo en el disco, la verdad que también es un caballo muy bueno. El mío ganó el Jockey Club de Las Piedras y después una carrera durísima también en Maroñas sobre la milla y bueno creo que hoy mostró todo su potencial, ganando la mejor carrera de su campaña”, cerró diciendo un muy feliz Yair Pereira que en la Mile perdió en bandera verde para luego dar un doblete fantástico en el Classic 2 junto a El Entrevero y el entrenador Washington Bonacci que vuelve a Uruguay esta semana tras disfrutar la Breeders Cup junto a su familia.

En la cuna del turf norteamericano están los mejores haras y sementales



Luego de finalizada las dos jornadas de la Breeders es tiempo de poder visitar los haras que rodean Lexington para observar, ver y disfrutar a varios de los mejores y mejor cotizados padrillos del mundo.

Es como una obligación de aquellos que gustan de su descendencia, de su campaña y sus logros de ir a Lane´s End para visitar nuevamente al gran Candy Ride. Es la estrella rutilante del haras, el padrillo al que todos quieren ver y desde hace algunos años lo acompaña Flightline que en esta temporada están debutando sus hijos de primera generación.

Tras su victoria el pasado sábado reside en el haras para comenzar en 2027 su primer temporada de servicios Deterministic mas Arcangelo, City of Light, Union Rags y Tonalist entre otros.

Cuna del turf norteamericano: Lexington en Kentucky.