El Fari ganó en apretado final, se vino de gateras al disco en el clásico de Honor en Las Piedras

En apretado final, El Fari se adjudicó el clásico de Honor disputado este sábado en el hipódromo Las Piedras con destacada tarea del jinete José Da Silva que lo guió de salida de gateras al disco moviendo en delantera para que el hijo de Midshipman llegara con medio largo de ventaja a la meta empleando buenos 2’04”89 para recorrer los dos kilómetros pactados.

Su escolta fue Mr.Can que fue su compañero de ruta en delantera en gran parte del trayecto de la prueba base de la sabatina canaria, lo intentó con Waldemar Maciel pero no pudieron quebrar la resistencia del ganador que puso corazón y guapeza a la hora de la definición. Fue tercero el veterano Universal Horse en larga atropellada, Lazo lo buscó en el “chirlo” en la bajada, pero el zaino lo salía. Faltando 250 metros comenzó a recortar distancias, fue tercero al hocico de su compañero de establo. Cerraron el semáforo Zelenski que siempre se movió en puestos de delantera, el de los Marrero llegó a cuarto de cuerpo del tercero, en algún momento dio ilusión pero no logró concretar, fue quinto Empipado. Buen triunfo de El Fari a su manera, de punta a punta y guapeando en la recta.

La primera sabatina pedrense tuvo buena recepción en boleterías, la baja al 8% de retención se vio reflejada en los dividendos de los más apostados en cada carrera, el promedio por carrera ascendió a 667 mil por prueba.

Durante la jornada hubo actividad social con el festejo del 175 aniversario de la ciudad de Sauce, se hicieron presentes autoridades departamentales para el festejo.

Leo Maine

Hoy en Maroñas se disputan doce competencias desde las 13:44 cuando se corra el handicap Rogelio Rodríguez - José Maria Ferro sobre 1400 metros, elegimos a Mad Sharp por la escala de peso, su enemigo es el top - weight Progreso. Una carrera que dependerá del trámite y del peso de los 63 kilos del defensor de las sedas Rosso.

En el clásico Uruguay G3 sobre la milla verde vuelve a las lides la líder de féminas Patriótica en donde en enfrenta a dos rivales de fuste, Grandinata y Bonita Johana que serán las que moverán las agujas desde el inicio de la carrera mientras que la alazana vendrá cerca vigilando a sus rivales, las gateras abren a las 16:50 horas.