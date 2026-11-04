El domingo en Maroñas se corre el Gran Premio Nacional, se consagra el mejor potrillo de la generación

El fin de semana marca que Maroñas entrega tres clásicos de gran importancia, el Gran Premio Nacional G2 sobre 25 cuadras y ocho aspirantes consagra al mejor potrillo nacido en 2023 a sabiendas que este año Maroñas no tendrá triple coronado ya que tenemos distintos ganadores en Polla y Jockey Club.

Al Derby se le suman dos estelares en grama, El Carlos Pellegrini, Listado, sobre 24 cuadras que reúne a siete aspirantes en gateras y el Nicolás Storace Arrosa y Nicolás Storace Montes para ellas en 2100 metros en donde prometen participar nueve cotizadas féminas.

Se han conformado un total de 24 carreras a partir de 261 inscriptos en Maroñas. En Las Piedras se conformaron 10 carreras a partir de 126 inscriptos que también presenta en la jornada sabatina tres pruebas estelares, dos con miras al inicio de la triple corona canaria en el próximo mes de enero.

La reunión de viernes inicia en el San Félix de Paysandu que llenó siete competencias, Maroñas completa la jornada con ocho pruebas de condición.

La sabatina viaja a Las Piedras, el Roberto Irazoqui que abre reunión, sobre 1400 metros, en 6to lugar va el Rodríguez Larreta, ambos con miras a la triple corona y el 89 aniversario de Las Piedras sobre 1500 para mayores.

El cierre es el domingo en el Jerárquico con 14 carreras, el Derby es el tercer clásico de la reunión y van por la corona Glorioso Ave, Algoritmo C, Ultra Caroline, Uno Macho, Petkovic, Abrileño Fever que viene de obtener el Jockey Club, International Star con Waldemar Maciel y cerrando filas Es Patriarca que va con Héctor Lazo que marca el trueque de montas del Compac, es quien obtuvo la Polla de Potrancas.

El Pellegrini tiene buenos nombres, corren Olvidado, Joy From Eden, Trully Approved, Steinkevjczuk, Olympic Olympic, Galikovic y Native Extreme.

En el Storace van Olympic Omaha, Copy Link, Sevillana Keep, Top Caroline, Pink Princess, Bonita Johana, Julia do Jaguarete, Palma del Cielo y Dua Lipa.

Mas que buena la jornada del Derby que tendrá distintos aditivos fuera de las pistas que suma a tres buenos clásicos. Hoy se firman montas y se conforman los horarios de las 4 reuniones.

