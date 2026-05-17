Dominical en Maroñas con el especial Benjamín Gómez en césped y se realiza un homenaje a Walter Báez

Una docena de competencias se disputan hoy en Maroñas desde las 13:50 con el handicap especial Benjamín Gómez como base y el festejo por los 60 años del primer triunfo de Wálter Báez en Maroñas prueba ubicada en décimo primer término con horario de largada a las 19:50.

Si queríamos armar una carrera en grama sobre catorce cuadras con buena anotación el Benjamín Gómez cayó para propietarios, entrenadores y burreros de perillas ya que pre anotaron mas de 20 ejemplares quedando 16 titulares y 4 suplentes en un grupo de caballos que tiene desde ejemplares de tres a seis años con variadas trayectorias ya que hay ganadores estelares, ganadores especiales, ganadores de comunes en Maroñas y Las Piedras que en base a la distribución de plomo han conformado una carrera sumamente pareja, de trámite que tendrá vértigo de albores a fin de prueba.

Hasta las 14 cuadras bien puede llamarse carrera para “flyers”, en la nómina hay de ellos, velocistas hasta muy buenos milleros que cargaran de 63 a 52 kilos ya que entra un suplente ante el anuncio que Utah Balance no será de la partida.

Llega desde lares pedrenses Ministry Intrigue con buenas tabuladas en las últimas dos pruebas que participó. El tres años del Gran Ricky se ha mostrado como buen pastero, con 54,5 kilos, largando por el doce el hijo de Goldikovic enfrenta a ejemplares con destacadas muestras, el de Germán Gonzáles se lleva las preferencia.

Cargando 63 kilos van Milk Shake y Figaro que largan de gatera uno y dos lo que les hará mover de aire ya que el codo inicia a dos cuadras de la largada y tendrán ambos jinetes no perder pisada y mas aun, encontrar paso en una recta que se presume será de alto transito. Quedan varios fuera de la triple fórmula, Ruggeri, Nuestro Sueño, Timbalero y Don Tranquillo que no llamaría la atención que definan y se lleven la especial dominical .

A las 18:50 se da homenaje a Walter Báez, se anuncian sorpresas en la noche de Maroñas para con la leyenda viviente del turf que hace 10 años tuvo similar homenaje cuando se cumplieron 50 de aquel triunfo siendo un niño.

Merecido desde todo concepto. ¡Felicitaciones Fiera!

