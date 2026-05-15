Son cuatro los clásicos que atraen este lunes al circo canario en la fecha cumbre de su calendario hípico

Desde su inauguración pasando por años de oro y de los otros, el hipódromo Las Piedras ha tenido su fecha histórica en el 18 de mayo de cada año.

Desde la reapertura, cuatro clásicos le han dado el tinte estelar a la reunión de fecha festiva canaria con la disputa del Batalla de Las Piedras que va sobre dos kilómetros, el OSAF para ellas sobre 1800 metros, el Ubaldo Seré (1500 de distancia) otrora el Ramírez canario y el cortometraje Reapertura que va sobre 1200 metros.

Las Piedras tiene en tres de sus clásicos lo que grandes centros hípicos tienen como distancias fijas, 2000 en la larga de arena, 18 cuadras para ellas y 1200 para los “flyers”. Al no poder usar la clásica milla por el óvalo del circo de los eucaliptos la clásica milla se reduce a 1500 metros.

Jockeys del Clasico Gran Premio Batalla de Las Piedras, 11 carrera de caballos en el Hipodromo de Las Piedras, departamento de Canelones, turf, ND 20240518, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Las Piedras tendrá una fiesta de lunes desde las 09:50 cuando se largue el Pablo Falero hasta las 17:10 cuando toque la campana del Batalla que contará con el Presidente de la República Yamandú Orsi en las tribunas que anuncia se hará presente luego de los festejos por las calles pedrenses.

Es para tener en cuenta que el feriado canario se toma de diferente forma que el resto de los feriados nacionales ya que no cambia de fecha por el hecho de que la comunidad canaria festeja “su” feriado el mismo 18.

Durante la jornada habrá actividad fuera de las pistas ya que se anuncia la presencia de Mariano Bermúdez, la feria Para Ti, en el sector gastronómico tendremos la presencia de los clásicos food trucks amén de tener actividad durante toda la jornada para los más chicos.

El hipódromo las Piedras tiene entrada gratis durante todo el año.

Publico en el Hipodromo de Las Piedras por carreras de caballos, departamento de Canelones, turf, ND 20240518, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Tras el Falero se disputa el Rey de la Recta (600 metros) a las 12:50, acto seguido va el OSAF para ellas sobre 13:20, la final del Walter Báez se corre a las 13:50 para darle paso al Ubaldo Seré a las 14:20.

Al cierre se disputa a las 15:20 el Reapertura para dejar para el cierre el Batalla de Las Piedras a las 17:10 en una carrera que puede marcar un hito ya que el ejemplar Mr.Can va por obtener la carrera por tercera vez de forma consecutiva. Tendrá el del Hs. Regina en Blowin InThe Wind (el candidato de Ovacion) y en Mucho Loco -que anda muy bien según sus conexiones- a dos enemigos de riesgo.

