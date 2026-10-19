Décimo triunfo estelar de Grandinata al obtener el clásico Uruguay G3 en grama de muy buena forma

El clásico Uruguay G3 tenía a cinco anotadas, a la hora de entrar a la pista solo fueron cuatro las féminas que formaron parte de la prueba más importante de la jornada de ayer en Maroñas. La falta de Patriotica, que con fiebre quedó en su box, no le quitó emotividad a la carrera porque la excelente Grandinata volvió a demostrar nuevamente que es yegua a vencer en esta pista y este terreno.

Waldemar Maciel la llevó con su mano a la defensora de las sedas Cabaña el Indio que regresaron a Ecilda Paullier de Colonia con un lindo doblete de fin de semana ya que habían logrado un triunfo en la carrera sabatina de Las Piedras.

Grandinata sabe solo ganar pruebas clásicas y con el de la víspera, de G3, alcanzó el décimo de su excelente campaña que van de 1000 a 1600 metros logrados en ambas pistas con dos, tres y cuatro años. Dentro de ese lote de medallas es ganadora del Juvenile Fillies del pasado año y del Criterium donde se consagró como baby crack de la generación.

Luego de ello la hija de Trinniberg tuvo de las buenas y de las otras, ayer se vio a una muy buena actuación de Grandinata que no saltó bien pero tomó la punta apenas recorrida una cuadra de la carrera, junto a Bonita Johana, ambas pasaron los primeros 400 en 23”60 y en el ecuador de la prueba el teletimer se detuvo en exigentes 45”59 con la pupila de Sergio Dorneles con ventaja por sobre la del Cuatro Cabezas.

Cuando giraron la curva Grandinata se notaba mejor que Bonita, en los 400 Maciel la buscó y le tomó ventajas a sus tres rivales, su compañera de ruta se quedó sin energías y a merced de Sevillana Keep y de la potranca Soul Carioca que de no encontrar prueba para correr en las de condición se acreditó un tercer lugar en un G3.

Grandinata logra un nuevo triunfo estelar superando por dos cuerpos a Sevillana Keep que le dio el uno - dos al entrenador Sergio Dorneles. Fue tercera a varios cuerpos Soul Carioca, que desplazó a Bonita Johana al cuarto puesto.

En 1’36”05 la ganadora pone proa al clásico Estados Unidos del 29 de noviembre para cerrar el año.

En el handicap especial Rogelio Rodríguez - José María Ferro fue triunfo de Mad Sharp sobre Progreso en muy parejo final.

