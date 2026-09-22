Con largadas desde Belloni se disputan cuatro clásicos este fin de semana en el hipódromo de Maroñas

Con largadas desde Belloni se disputan cuatro estelares de 1400 a 1600 mts

La antesala de la triple corona coincide con el cierre del mes de setiembre. En Maroñas se han conformado un total de 23 carreras a partir de 301 inscriptos, se corren cuatro pruebas estelares para mayores sobre 1500 y 1600 metros mientras que los generación 2023 bajan a disputar pruebas estelares sobre 14 cuadras y se suma un especial en formato cortometraje en pista verde sobre 1300.

En Las Piedras se abre el fin de semana este próximo viernes con base el Preferencial Pablo Falero, serán 10 carreras a partir de 154 inscriptos.

La sabatina inicia en el San Félix de Paysandú (nueve de 11:30 a 15:30 horas) y prosigue en Maroñas en donde se disputa el clásico De Castro sobre la milla, los de Bruno Firmino, Mard Sharp y Si Señor enfrentan a los de Raimundo Soares, Tadow Star y Turbo Ship.

Ignacio Sánchez

La dominical completa la cartelera estelar y en el clásico Pacheco (1400 mts) van Che Piba, Piba Linda, Sunrise, La Patriada, Helenita, Ultra Rayo y Hermetica.

En el Turturiello, también sobre catorce cuadras para ellos corren Abrumado Zun, Ramirito, Regal Tinto, Rally Now, Away Far, Ur Kiss cerrando listado Plano de Voo.

En el clásico Suprema Corte (1500 mts) serán de la partida Albion, Grandinata, Sereia de Mataojo, Candara, Brillantina y Tasty K.

Maroñas

El cierre de corte mayor es con el cortometraje verde (1300 mts) , trata del handicap Artageveytia donde corren Viejo Estelar, Sasnal, Timbalero, Ministry Intrigue, Rey Humor JF, Whiskacho, Corazon Español, Empiric Candy, Visita Ilustre, Vonnas y Salvador Dali.

Hoy se firman montas y se conforman los cuatro programas.

