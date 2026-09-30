Con el Gran Premio Jockey Club en San Isidro comienza la recta final de la temporada 2026

Hi Pocho puede inscribir su nombre en la historia

Claro ganador del Clásico Ensayo (G3-1800 m), Hi Pocho es la indiscutida primera figura del Gran Premio Jockey Club (G1) edición 2026, el cotejo más antiguo del calendario turfístico nacional y el que el representante de la caballeriza El Gran Robert (AZ) que entrena Marcelo Sueldo puede llegar a conquistar “sin despeinarse”.

El hijo de Hi Happy criado por Haras Embrujo asumió todos los riesgos a poco de largar en la antesala del cotejo del sábado y remató la carrera con lujoso andar, imponiendo condiciones con claridad, por 6 cuerpos.

A la luz del final que mostró, esas dos cuadras más de recorrido no serán un problema para el potrillo que volverá a ser dirigido por el líder de la estadística general de jockeys, Gonzalo Borda (233 victorias), profesional que fue Jockey Aprendiz del año en 2022 y que busca el sexto triunfo en el más alto nivel de su currículum.

En aquella oportunidad, Sarraceno -persiguió al ganador desde la suelta-, Rugbier Boy, Redemption Song y Giannino llegaron 2º, 3º, 4º y 7º, y por supuesto que le exigen revancha en el segundo pase de la Triple Corona, algo difícil pero no improbable.

De la línea porteña proviene Linguado, escolta de Fletcher tanto en el Clásico Miguel Cané (G2-1600 m) como en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1-1600 m). De confirmarse el positivo de Fletcher en el análisis del primer pase de la Corona, el de la caballeriza 11 De Noviembre que entrena Edgardo Martucci se convertiría en el inesperado aspirante a la Triple Corona que este año quedaba trunca ante la no participación del pupilo de Juan Franco Saldivia en el segundo pase.

A esa misma línea palermitana pertenece El Volka, también pupilo de Marcelo Sueldo y representante de Pauli (AZ) que quedó a sólo el pescuezo de Linguado en la Polla.

Segundo en el Gran Premio Gran Criterium (G1-1600 m), tercero en el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1-1600 m) y también tercero en el Gran Premio Dos Mil Guineas (G1-1600 m), desde ya que Stay Tune tiene antecedentes de sobra para ganar una carrera como ésta.

GRAN PREMIO SAN ISIDRO (G1), 1600 METROS

Segundo round entre Colifato Novo y Vundu

Son pocos pero buenos los participantes del Gran Premio San Isidro (G1), cita en el más alto nivel sobre la milla de césped donde, en verdad, con dos nombres de los siete ratificados alcanza para pagar la entrada.

Colifato Novo y Vundu, a ellos nos referimos, vienen de definir el Clásico Ecuador (G2-1600 m), prueba en la que cruzaron en ese orden y separados por tan sólo ½ cabeza. Pero en ese cotejo hubo varias vicisitudes a tener en cuenta que seguramente esta vez no se darán de la misma manera.

Lo que es seguro es qué ejemplar hará la punta, y ese papel no se lo quita nadie al representante de stud El Ranquel (L.PTA) que entrena Joaquín Cano. Excepto que alguno de los otros 6 participantes lo intente y muera en el intento.

Y lo que también es seguro es que esta vez Vundu, que en la carrera anterior volvía a la milla, no va a ingresar a la recta a unos 8 cuerpos como lo hizo en esa última derrota. Porque se sabe que, si el hijo de Lenovo se agranda en la punta, no lo ven más…

Así que más que una carrera, esta edición del cotejo se parecerá más a una partida de ajedrez en la cual el que se desconcentre, pierde.

Obviamente que, ante el escenario sospechado, Capitán Kid, Don Griego, Full Keynote, Real World y What A Man estarán atentos para aprovechar cualquier contingencia de las primeras figuras.

GRAN PREMIO SUIPACHA (G1), 1000 METROS

“Chacorta” promete encenderse de nuevo

Por haber sido “verdugo” de un gran número de los rivales a los que volverá a enfrentar el sábado, Le Cornette será el referente indiscutido entre los 14 velocistas que se darán cita en el Gran Premio Suipacha (G1)

Conocido en el interior como “Chacorta”, nombre con el que se consagró como campeón del litoral, el crédito de la caballeriza Chajarí (GCHU) propiedad de la familia Bravo, criado por La Generación y entrenado por Gerardo Alteño va por un trofeo que le falta en su vitrina, mismo cotejo que el año pasado perdió frente a Labrado, aquel gran campeón que dejó su huella y hoy está cumpliendo funciones como padrillo en el haras que lo vio nacer, El Paraíso.

Después de sus dos éxitos al hilo en el Gran Premio Estrellas Sprint (G1-1000 m) -lo ganó por segunda vez consecutiva- y en el Clásico Paraguay (G3), en el césped de San Isidro y en la arena de Palermo, respectivamente, el hijo de Emmanuel está ante la posibilidad de cosechar su tercer éxito en el más alto nivel y reafirmarse como el mejor sprinter del momento.

Bailarín De Venecia atraviesa su mejor momento y de eso da cuenta su seguidilla de éxitos jerárquicos en los clásicos Santiago Lawrie (G3-1000 m), Prensa Hípica (L-1000 m), Necochea (L-1000 m) y Cyllene (G2-1000 m), alternando el césped de San Isidro con la arena de Palermo, y a pesar de que perdió con el candidato la mayoría de las veces en que se enfrentaron, su presente le abre la puerta a una posible revancha. Por supuesto que, como se puede apreciar, argumentos para concretarla le sobran al representante de stud El Perejil (SL) que entrenan los inefables María Fernanda Álvarez y Walter Suárez.

Naranccello anduvo “a las piñas” con uno y otro, y por eso es otro con ganas de levantar su primera copa de G1. Después del roce adquirido hasta acá, el de Est. Mariana Eva que entrena Alfredo Gaitán Dassié le puede dar a su entrenador una victoria importante en una distancia que no es muy habitual dentro de su trayectoria.

Yegua regular y corredora, Sunny Frank buscará emular a sus antecesoras Senegalesca y Ansia Clara, las últimas dos de una lista de 11 hembras que impusieron el matriarcado en esta competencia.

Dueño de una campaña tan corta como regular, delineada con precisión por su entorno, Rey De La Calle pisará por primera vez el pasto para demostrar que su capacidad no es exclusiva de una sola superficie.

Textos:

Por Héctor Raúl Torres

hectortorres@revistapalermo.net

