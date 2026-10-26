Camadigato se quedó con el Carlos Reyles en Maroñas y apunta alto en los próximos clásicos en verde

Tras su victoria en la prueba de condición sobre 2000 metros su entrenador manifestó que a su pupilo Camadigato la distancia le venía al pelo y el hijo de Alcorano dejó bien en claro que se trata de un muy buen potrillo que cosechó, con el de ayer, su tercera victoria consecutiva, la primera de corte estelar.

Acedenir Gulart cumplió al pie de la letra la estrategia de la semana: arrimar a Camadigato a la empalizada, venir en mitad de lote para ir a buscar la carrera en plena recta.

Cuando doblaron el último codo, el del Hs. Legacy venía buscando lugar en segundo andarivel, bastó que Gulart lo buscara para ir en busca de los punteros, “pasarlos de largo” para llegar al disco con muy buena ventaja, tres largos y medio empleando buenos 2’ 22”87 para recorrer las 23 cuadras del último clásico de la jornada de domingo en Maroñas.

Fueron varios a buscar la vanguardia, recorridos los primeros metros y ya en el codo del ferrocarril Remy quedó enseñando el camino seguido por Porteño Hat; en el ecuador de la prueba los parciales fueron de 1200 en 1’ 14”16 ya con los seguidores cerca de los punteros, cuando pisaron los 450 Gulart buscó lugar y el pupilo de Facundo Santesteban fue una aplanadora, ganó de muy buena forma para ilusionarse. Fue segundo Ur Kiss, dejando cerrar el semáforo Perdido No Espaco que en la entrada de la recta buscó emplear su atropellada pero no pudo acotar, llegó a cuerpo y cuarto del escolta. Remy se mantuvo cuarto delante de Porteño Hat; los dos que vinieron en vanguardia.

Estefanía Leal

En el kilómetro del Wildemauwe fue muy buen logro de Reagal Code que en buena atropellada dio cuenta de U Sunrise por medio largo quedando tercera Oitava Rima que intentó descontar pero le quedó corto el tiro, fue cuarta la puntera La Foret dejando quinta a Night Karabet. La ganadora detuvo relojes en buenos 58”05.

Estefanía Leal

Timing, con buena faena de Héctor Lazo, se llevó el especial Debernardis, el de Los Pinguinos se vino de menor a mayor con un “Lazito” que lo llevó con manos de sedas, fue escolta Vancouver a cuerpo y medio, tercero Steinkevjzcuk delante de Call of Duty y Olympic Pedro. Todo en 2’ 15”75 para los 2200 metros.