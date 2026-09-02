Ambas Pollas y el Presidente de la República convocan el próximo domingo al hipódromo de Maroñas

Con gatera llena en la gran Polla de Potrancas G3 y con 11 ocupando “latas” en la gran Polla de Potrillos, ambos G3, da inicio la edición 115 de la triple corona en el hipódromo de Maroñas y será la 24ª ocasión que se dispute luego de la reapertura en 2003.

En cada ocasión que se corren las Pollas los nombres de los triple coronados salen a la luz. Desde la reapertura lo hicieron Invasor, que ganó la Polla con Fernando Olivera sustituyendo a un lesionado Gustavo Duarte, Sir Fever el invicto del Oro Negro y por último el tordillo Suablenanav TH que ganó las tres pruebas hace dos años.

Este domingo varios profesionales van por repetir y otros por debutar en el podio Pablo Falero tras obtener una Polla.

Las conexiones del equipo Cintra, en esta ocasión representado por el joven Bruno Firmino que estrena patente en una gran jornada, tiene en su haber tres pollas de potrancas superado solamente por el carismático Ramón Peralta que tiene su fórmula con ellas: obtuvo la Polla desde 2003 cuatro veces, de 2007 a 2018 (La Marea: foto).

MARCELO BONJOUR

A nivel de jockeys, Héctor Lazo presenta tres ganadas mientras que Vagner Leal tiene en su haber dos (foto con Devassa) al igual que Waldemar Maciel.

A la posible favorita Cayetana le llevará las riendas Vagner Leal mientras que Sebastián Fiorito, que no conoce las mieles de una Polla al igual que el cuidador Washington Bonacci, son los profesionales a cargo de la enemiga Devils Song.

Vagner Leal y Devassa - Gran Premio Seleccion, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241006, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

En las estadísticas de la de potrillos el equipo hoy con Firmino tiene cuatro ganadas que incluye la que inició el tordillo Suablenanav TH que obtuvo la triple corona en 2024.

A nivel de jinetes es el oriundo de Villa de Carmen, Héctor Lazo, el líder en Polla de Potrillos ganada con cuatro, Luis Cáceres se tomó la foto en tres oportunidades. Waldemar Maciel -jockey que será guía del favorito- obtuvo la primera gema en 2007 con Rasputin. El posible enemigo Petkovic tendrá a Jose Da Silva en sus cruces y ya sabe de ganar la Polla, lo hizo con Rock Walk en 2023.

Andres Lima, Intendente de Salto, entregando preio homenaje al jockey Luis Caceres, en el Hipodromo de Maroñas en Montevideo, turf, ND 20230129, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

A las 17:55 toca la campana este domingo para que se largue la Polla de Potrillos G3 mientras que la de Potrancas G3 va a las 18:55 horas.

En la previa 16:55 se corre el Presidente de la República, Listado con cinco en gateras y se anuncia la presencia de Yamandú Orsi en el Jerárquico.

Se abre la Triple Corona, suena bien.

