Sinner imperial, Djokovic y Zverev guardan fuerzas y Boisson la revelación en otra jornada de Roland Garros

En cualquier torneo del Grand Slam, con siete partidos seguidos ganados en dos semanas para el que quiera ser campeón, poder economizar esfuerzos resulta una ventaja nada desdeñable que puede dar sus frutos a corto plazo. En ese contexto se enmarca la victoria de Novak Djokovic ante el británico Cameron Norrie en tres sets corridos, la de Alexander Zverev luego de haber disputado un set y medio antes de la retirada por lesión del neerlandés Tallon Griekspoor, y la de Jannik Sinner en el turno nocturno de una nueva jornada de Roland Garros.

El italiano y el serbio son los dos únicos que aún no han cedido un set en lo que va de torneo en el cuadro masculino. Sinner, número uno del mundo pero que nunca ha pasado de semifinales en Roland Garros, derrotó a Rublev (17º) 6-1, 6-3, 6-4.

El italiano, que regresó para el Masters 1000 de Roma luego de una sanción de tres meses por dopaje, se enfrentará en cuartos con el kazajo Alexander Bublik (62º), sorprendente vencedor ante el británico Jack Draper (5º).

El tenista de San Candido mantiene una racha de 18 victorias consecutivas en Grand Slam, igualando a leyendas como André Agassi, Mats Wilander y Boris Becker.

Novak Djokovic alcanzó su victoria número 100 en Roland Garros

Djokovic, número seis del mundo y 24 veces campeón de Grand Slam, se metió entre los ocho mejores de Roland Garros por 19ª vez en su carrera. El tres veces campeón sobre la arena parisina superó sin problemas a su rival Cameron Norrie (81º del mundo), por 6-2, 6-3, 6-2.

A sus 38 años y en su búsqueda de un 25º 'Grande', Djokovic sigue mejorando. Después de lograr en Ginebra su título 100 en el circuito poco antes de llegar a París, el serbio se apuntó su victoria número 100 sobre la tierra batida de Porte d'Auteuil, convirtiéndose en el segundo hombre en alcanzar los tres dígitos en esa faceta, por detrás de Rafa Nadal (112).

"Me encuentro bien, creo que puedo jugar mejor aún, pero al final doce sets jugados, 12 sets ganados, todo es positivo de momento", celebró Djokovic.Pero ante Zverev, 'Nole' vivirá un test de otro nivel.

Nole y Sasha se cruzarán en cuartos:

Finalista del Grand Slam parisino en 2024, Alexander Zverev, número tres del ranking mundial, iba por delante 6-4, 3-0 en la pista Suzanne-Lenglen en el momento en que Griekspoor tiró la toalla, "debido a una lesión", según anunció el árbitro del partido.

Después de un inicio discreto de la temporada en tierra batida, con un título en el ATP 500 de Múnich, pero con eliminaciones prematuras en los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, Zverev buscará el miércoles una quinta semifinal consecutiva en Roland Garros.

La revelación: Boisson, 23 años después

Última tenista francesa en los cuadros individuales de Roland Garros, Loïs Boisson (361ª del ranking WTA) logró la gesta de eliminar a la número tres Jessica Pegula.

La tenista de Dijon de 22 años, que participa en su primer Roland Garros, se impuso a la estadounidense 3-6, 6-4, 6-4 y se enfrentará en cuartos a la rusa Mirra Andreeva (6ª).

Para encontrar en cuartos de Roland Garros a una jugadora francesa que llegase al torneo con una invitación de los organizadores, hay que remontarse a 2002 con Mary Pierce.

"Sólo jugar Roland Garros ya era un sueño al principio. Después, ganarlo es también un objetivo. Estar en cuartos es ya una etapa", declaró la sensación francesa del torneo en una sala de prensa colmada de periodistas después de su victoria en la Philippe-Chatrier.

Con la excepción de Pegula, el resto de favoritas cumplieron en cuartos este lunes. La rusa Mirra Andreeva será la próxima rival de Boisson. La joven de 18 años se impuso a su amiga australiana Daria Kasatkina.

Tampoco falló la número dos del mundo, Coco Gauff, finalista en Roland Garros en 2022, que derrotó a la rusa Ekaterina Alexandrova (20ª). La estadounidense de 21 años se impuso 6-0, 7-5 y se medirá en la siguiente ronda con su compatriota Madison Keys (8ª), que cumplió los pronósticos eliminando a la también estadounidense Hailey Baptiste (70ª).

Por Agencia AFP