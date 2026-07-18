Uruguay 30-32 Hong Kong: Los Teros dejaron pasar en la hora la chance de liderar su serie de Nations Cup

Los Teros cayeron de atrás y en la hora ante Hong Kong en la tercera fecha de la Nations Cup. Si bien Uruguay terminó sumando dos puntos bonus para la tabla, dejó pasar la chance de ser el líder en su serie, tras la caída de Chile 49-22 ante Georgia.

Las indisciplinas marcaron el rumbo del partido. La selección celeste concedió 14 penales y en el arranque la puntería de Paul Altier le permitió a los asiáticos sobreponerse a un equipo que generando mauls en zona de ataque había marcado supremacía empujando. Los Teros sufrieron además una pérdida en un line muy próximo a su in goal que aprovechó Alexander Post para convertir su try.

Pero el quiebre se dio tras la amarilla que recibió Lachlan Doheny —por un tacle alto— y con un hombre de más, Uruguay fue una ráfaga. El empuje en los mauls fue un problema sin solución para Hong Kong. Joaquín Myszka anotó tres tries por esta vía —uno antes de la amonestación e incluso hizo uno más que fue anulado— y tras una muy buena jugada que construyó desde su cancha con muchos pases, Manuel Diana apoyó en in goal contrario y Los Teros entraron al entretiempo ganando 26-13.

En los primeros minutos del segundo Uruguay parecía irse expreso al triunfo y ya aseguraba punto bonus, cuando Juan Martín Alonso luego de una buena sucesión de pases corrió varios metros cerca a la línea lateral y anotó el cuarto try celeste en el partido, al limite de ser tacleado fuera de la cancha. Jean Cotarmanac'h anotó una difícil conversión —su tercera— y le permitió a Los Teros tomar 20 puntos de ventaja (33-13).

Hong Kong reaccionó rápido, Matt Worley se filtró llamativamente utilizando un muy buen kick raso, y ninguno de los full backs llegó a cerrarlo, anotando bajo palos el descuento. Altier agigantó su figura con un gran pase largo para Marcus Ramage que apoyó en in goal contrario para un Hong Kong que con los cambios empezó a tomar el dominio del juego.

Los papeles se le quemaron a la celeste cuando por evitar un claro try entrando a defender por el costado de la formación de un maul, Myszka recibió amarilla quedando por fuera del tramo final del partido y tras la sanción de try penal, los asiáticos pasaron y quedaron con un hombre de más.

La conversión fallada por Altier y una amarilla para Max Threlkeld mantuvo con esperanza a Los Teros que jugando 14 contra 14 aprovecharon un scrum a metros del in goal rival, movieron bien la pelota, Franciso González Capdevila anotó el try por banda izquierda y Cotarmanac'h hizo una difícil conversión con poco ángulo para darlo vuelta a cuatro minutos del final.

Recuperando el hombre de más, parecía ser partido para Uruguay. Pero Alfonso Vidal en el intento de ir a buscar una pelota aérea dividida terminó tacleando en el aire a Altier. El árbitro sancionó la acción con penal y tarjeta amarilla, que el propio Altier cambió por tres puntos pese a la gran distancia que tenía con los palos y le dio el triunfo a Hong Kong a un minuto del final.

Los Teros llegaron a siete puntos en la Nations Cup igualando la línea de Samoa. Chile lidera la zona con 10 y Estados Unidos lo escolta con nueve.

Uruguay vs. Hong Kong

Cancha: Estadio Charrúa

Árbitro: Craig Evans (Gales)

Asistentes: Tomás Ninci (Argentina) y Caua Ricardo (Brasil)

TMO: Dan Jones (Gales)

Uruguay: Mateo Perillo, Joaquín Myszka, Reinaldo Piussi (66' Lucas Porcelli); Ignacio Dotti (61' Manuel Rosmarino), Felipe Aliaga; Manuel Ardao, Manuel Diana, Lucas Bianchi; Joaquín Suárez, Jean Cotarmanac'h; Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez; Franco Scaldaferri (74' Máximo Lamelas); Francisco González Capdevila, Juan González (47' Alfonso Vidal). Head coach: Rodolfo Ambrosio.

Hong Kong: Rory Cinnamond (47' Sunia Fameitau), Alexander Post, Keelan Chapman (63' Zac Cinnamond); James Rivers, Kyle Sullivan (47' Maximilian Murphy); Lachlan Doheny, Joshua Hrstich (80' Dana Fourie), Pierce Mackinlay-West; Jack Combs (57' Brendon Nell), Matteo Avitabile; Tom Hill (66' Isaac Campbell-Wu), Marcus Ramage; Seb Brien, Mathew Worley (57' Max Threlkeld), Paul Altier. Head coach: Logan Asplin.

Puntos Uruguay: 6' Joaquín Myszka (try), 25' Joaquín Myszka (try), 26' Jean Cotarmanac'h (conversión), 29' Joaquín Myszka (try), Jean Corarmanac'h (conversión), 31' Manuel Diana (try), 32' Jean Cotarmanac'h (conversión), 43' Juan Manuel Alonso (try), 43' Jean Cotarmanac'h (conversión), 78' Francisco Gómez Capdevila (try), 79' Jean Cotarmanac'h (conversión).

Puntos Hong Kong: 15' Paul Altier (penal), 21' Alexander Post (try), 22' Paul Altier (conversión), 24' Paul Altier (penal), 46' Matthew Worley (try), 47' Paul Altier (conversión), 59' Marcus Ramage (try), 60' Paul Altier (conversión), 66' try penal, 68' Brendon Nell (try), 80'+1 Paul Altier (penal).

Amarillas. 27' Lachlan Doheny (HK), 66' Joaquín Myszka (U), 70' Max Threlkeld (F), 80' Alfonso Vidal (U).