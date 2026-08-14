Sentido de pertenencia: las razones por la que la URU apostó a un staff 100% uruguayo para Los Teros

Transmitir valores es una de las premisas más importantes del rugby. Pero no todo queda ahí. También está el respeto, la disciplina, la solidaridad y la pasión. Y sobre ese último ítem, Los Teros son palabra autorizada.

Por eso, tras dar por finalizado el ciclo de Rodolfo Ambrosio, la Unión de Rugby del Uruguay (URU) apostó por un staff no solo 100% uruguayo sino también 100% Tero porque todos sus integrantes, de alguna forma u otra y más allá o más acá en el tiempo, fueron parte de un seleccionado nacional.

Y si fueron parte, tienen bien claro el sacrificio, el esfuerzo y la pasión que desde un tiempo a estar parte pusieron dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores para crecer y transformar al rugby uruguayo que ha conseguido logros históricos, pero que va por más. Y tiene con qué.

Guzmán Barreiro asumió como head coach. Surgido en Old Christians, tiene una gran trayectoria y experiencia en procesos de selección mayor y juvenil -recientemente estuvo al mando de la M20 en el Mundial de Georgia- y fue uno de los hombres más cercanos a Esteban Meneses en un ciclo de casi ocho años en Uruguay.

Alrededor de Barreiro se mantuvo parte de la estructura que sigue con Joaquín Pastore como asistente. Además, se suman Federico Capó y Nicolás Grillé como entrenadores de forwards, y Andrés Vilaseca, Alberto Román y Gastón Mieres como entrenadores, Pablo Paladino y Nicolás Brignoni como analistas, y la expareja de medios de Los Teros, Agustín Ormaechea y Felipe Berchesi como encargados del seguimiento de jugadores que están en Europa.

Andrés Vilaseca y Gastón Mieres en el staff de Los Teros. Foto: @TerosXV.

La preparación física tendrá a Santiago Alfaro a la cabeza con el acompañamiento de Federico Izeta y Guillermo Selves, a quienes se suma Florencia Brause.

El manager será Juan Manuel García y su asistente Gonzalo Cortinas, mientras que en la sanidad continuará con Marcelo Santurio como líder y Santiago Ramírez como fisioterapeuta, al tiempo que Magdalena Urroz será la nutricionista.

Con sentido de pertenencia y objetivos claros, Los Teros inician una nueva Era rumbo al Mundial de Australia 2027 pero la mira está puesta más allá de la Copa del Mundo y por eso se apostó a un staff con futuro.

Los Teros junto al nuevo staff técnico en el Estadio Charrúa. Foto: @TerosXV.

Sentido de pertenencia para transmitir valores y las experiencias con Los Teros

Fabio Magno, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, habló con Ovación sobre cómo se fue diseñando el plan para conformar un staff 100% uruguayo y también, 100% Tero tras la salida de Rodolfo Ambrosio.

“Nosotros siempre tuvimos la idea de que con Los Teros que teníamos que generar un círculo virtuoso en el que los que iban egresando de la selección se empezaran a reincorpora a la Unión en diferentes roles, no solo como entrenadores necesariamente porque pueden ser perfectamente dirigentes, preparados físicos o manager también”, explicó Magno, para luego agregar: “Te voy a ser honesto: cuando empezamos a darle un relanzamiento a la Academia pensando no solo en 2027 sino también en lo que pase de 2028 para adelante porque no podemos descansarnos en el futuro, siempre penamos que eran Los Teros los que tenían que estar en esa área y lo logramos”.

Desde la URU se fue a buscar a varios jugadores con pasado en el seleccionado y hoy la Academia tiene a Alejandro Nieto —dos veces mundialista con Uruguay en Inglaterra 2015 y Japón 2019—, a Diego Magno —dos veces mundialista al estar en Inglaterra 2015 y Japón 2019 y el jugador con más caps en la historia de Los Teros con 107 encuentros— y a Martín Brancato.

“Siempre pensamos que Los Teros tenían que incorporar a ex Teros al staff y fuimos a buscar a varios, incluso para sumar a la Academia también pero después se conformó el staff con Rodolfo Ambrosio y Juan Figallo. A pesar de eso también pretendían que se fueran incorporando de a poco. Hubo algunos que por un motivo u otro no pudieron sumarse”, añadió el titular de la URU.

Fabio Magno, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Respecto a este nuevo ciclo, Magno fue claro: “Todo se habló y discutió en Directiva. A todos nos pareció bien sumar Teros. Algunos nombres aparecieron en Directiva, otros están por ser referentes, algunos los pensó Guzmán que los tuvo a muchos en diferentes etapas y así se fue armando”.

Un punto importante dentro del sentido de pertenencia lo expuso Fabio Magno: “Hay nombres del nuevo staff que son históricos y que nos acompañan desde que nos vinimos al Estadio Charrúa, cuando aún no había nada. Son Teros que atravesaron todo el proceso de cuándo éramos una selección totalmente amateur hasta el régimen más profesional que vivimos hoy en día. Algunos han estado por nada acá adentro y representan a los clubes, algo que entendemos es fundamental porque es la esencia del rugby y todos vienen del amateurismo con sus valores, disciplina y ganas de superarse, por eso los queremos acá adentro, para que transmitan todo eso a las nuevas generaciones”.

“Es un buen proyecto que tenemos que apuntalarlo muy bien desde la Directiva, monitoreándolo, viendo cómo va y sobre todo cómo lo reforzamos en algunos a aspectos, pero era clave empezar cuanto antes. La próxima semana se analizarán los contratos y se definirán esos aspectos pero lo importante acá es que se sumó a gente que quiere vivir desde adentro el proyecto del Mundial 2027, están dispuestos a eso, y sobre todo, a trabajar pensando en el futuro del rugby uruguayo”, expresó Magno.

Lo próximo para Uruguay será la participación del equipo XV en el Americas Rugby Championship que tendrá sede en Chile entre el 29 de agosto y el 6 de setiembre.

Fabio Magno cerró remarcando la importancia de Los Teros que se sumaron a esta estructura de selección y dijo: “El Americas Rugby Championship será el primer mojón con jugadores que se irán sumando para luego pensar todos juntos en la ventana de noviembre. Pero respecto al staff, los que están acá vinieron porque quieren estar en el proceso y sumarse al proyecto. Y eso es lo que valoramos”.