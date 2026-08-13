Ambrosio tras su salida de Teros: “Uruguay tiene pocos jugadores preparados para jugar a nivel internacional”

Rodolfo Ambrosio dejó de ser el entrenador de Los Teros tras un sorpresivo anuncio de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) y en las últimas horas, el argentino habló sobre su salida del equipo, lo que se hizo y lo que le dejó al rugby uruguayo.

El entrenador argentino, ya instalado en su Córdoba natal, estuvo como invitado en el streaming Córdoba XV y habló sobre su salida del seleccionado uruguayo. En ese tramo de la entrevista comenzó diciendo: “Todas las Uniones tienen sus procesos y primero hay que ser respetuoso por las instituciones porque las instituciones van por delante de las personas. En Uruguay tenía una cierta expectativa cuando empecé a trabajar que fue mutando a través del tiempo y hoy Uruguay tiene pocos jugadores preparados para jugar a nivel internacional”.

“Cuando esos jugadores no están presentes es muy difícil porque los jugadores de Europa no vienen porque están muy presionados por sus clubes sino pierden sus fuentes de trabajo. Los jugadores que están en Uruguay también tienen su vida y sus emprendimientos”, agregó.

Por otra parte, el cordobés hizo mención a una problemática que afronta un deporte que por ahora no ha logrado ser todo lo profesional que exige el alto rendimiento: “Hubo muchos jugadores que tomaron el camino de ir a trabajar porque el rugby no les rendía. Es muy difícil entrenarse todos los días desde las 7:00 de la mañana gasta las 3:00 de la tarde y no tener un ingreso que te permita vivir”.

El argentino de 64 años de reconocida experiencia internacional, dejó un mensaje para Uruguay tras su salida y dijo: “Le deseo lo mejor al rugby uruguayo porque cuenta con valores humanos que son impresionantes. Es muy fácil trabajar con el jugador uruguayo porque es muy respetuoso y es muy disciplinado”.

Consultado por la relación laborar con el staff del Seven, el cordobés contó: “Con el entrenador del Seven yo me llevé muy bien, había un intercambio de jugadores y siempre la idea fue mantenerse. Cuando se rompe el Circuito Mundial que ellos estaban en la parte de arriba pero del 12 para atrás los mandan al B, la expectativa era clasificarse entre esos cuatro para el año siguiente competir con los de arriba, lo que pasa que son decisiones que el rugby uruguayo tiene que tomar”.

Rodolfo Ambrosio, exentrenador de Los Teros. Foto: Prensa URU.

“Posiblemente Uruguay no tiene hoy la cantidad de jugadores para tener un equipo de XV y un equipo de Seven que sean súper competitivos los dos. Ahora si el Seven es una plataforma de desarrollo, es una cosa, pero si es una forma de competencia, es otra”, remarcó.

Por último, a Rodolfo Ambrosio le preguntaron —emulando una frase de Marcelo Bielsa tras su pasaje por al selección de Uruguay— si le dejó algo al rugby uruguayo y esto cerró diciendo: “Yo creo que sí. Lo que tuvo Uruguay conmigo fue un buen sistema de ataque que no sé si lo seguirán repitiendo porque el equipo mete 40 puntos todos los partidos, el problema es que nos meten 41 pero todos los partidos se vio eso. Fuimos a Europa el año pasado y en todos los partidos hicimos más de 30 puntos. Cuando logramos que nos hagan menos de 40, ganamos”.