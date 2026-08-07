Sorpresa en Los Teros: a 14 meses del Mundial de Australia se terminó el ciclo del entrenador Rodolfo Ambrosio

La Unión de Rugby del Uruguay sorprendió este viernes con una noticia impactante: el organismo decidió cortar el ciclo del entrenador argentino Rodolfo Ambrosio al frente de Los Teros y también el de uno de sus principales ayudantes como Juan “Chipi” Figallo a 14 meses del Mundial de Australia 2027.

“La Unión de Rugby del Uruguay, ha tomado la decisión en las últimas horas de dar por finalizado el ciclo de los Entrenadores de Los Teros, Rodolfo Ambrosio y Juan Figallo, a quienes les hemos notificado de nuestra decisión y les hemos extendido nuestro sincero agradecimiento por el tiempo, esfuerzo y dedicación a lo largo de este ciclo, así como nuestros mejores deseos en sus próximos desafíos profesionales”, informó el ente rector del rugby uruguayo en un comunicado.

Acerca de la noticia que causa una profunda incertidumbre de cara al futuro cercano, la URU agregó: “La decisión ha sido tomada luego de un análisis que no se limitó estrictamente a los resultados deportivos, sino que contempla otros factores, con el objetivo de que todo el rugby nacional se involucre y apoye con entusiasmo a todos los seleccionados que representan a la Unión de Rugby del Uruguay”.

Por otra parte, desde el organismo resaltaron que “continuaremos trabajando y esforzándonos, comprometidos con el crecimiento del rugby nacional”.

Al frente del seleccionado uruguayo, el cordobés dirigió un total de 18 partidos con ocho triunfos, un empate y nueve derrotas con 444 puntos a favor y 554 en contra. Entre los principales logros destacan la clasificación al Mundial de Australia 2027 tras vencer a Chile en la Eliminatoria y el ascenso al puesto 14 del ranknig de World Rugby, igualando la mejor posición histórica de la Celeste en esta clasificación.

Rodolfo Ambrosio, entrenador de Los Teros. Foto: Prensa URU.

El mensaje del "Chipi" Figallo tras dejar el staff técnico de Los Teros

Juan "Chipi" Figallo tiene 38 años y tras su exitoso paso por el rugby internacional comenzó a trabajar como entrenador e integró el cuerpo técnico de Rodolfo Ambrosio siendo uno de sus principales asistentes en Los Teros.

El ex Puma que surgió en Jockey Club de Salta y jugó en el seleccionado de Argentina el Mundial de Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015 y Japón 2019, se desempeñó como pilar derecho y también militó en Montpellier de Francia y Saracens de Inglaterra.

En su cuenta de Instagram y tras darse a conocer la noticia del alejamiento de Amrbrosio, el salteño se expresó y publicó un sentido mensaje que comenzó: "Qué lindos recuerdos me llevo de mi paso por el rugby uruguayo. Hoy decido dar un paso al costado y cerrar esta etapa, agradecido por todo lo vivido y por cada experiencia compartida durante este tiempo".

"Me llevo muchísimo aprendizaje, grandes recuerdos y, sobre todo, el cariño por los jugadores y por todo el staff con el que tuve la suerte de compartir este camino. Gracias por todo. Desde acá, les deseo de lo mejor para lo que viene y muchos éxitos en esta nueva etapa", cerró.

Lo que se viene para el rugby uruguayo pensando en el camino al Mundial de Australia 2027

Desde la Unión de Rugby del Uruguay dijeron a Ovación que tras la salida de Rodolfo Ambrosio se buscará conformar una estructura de staff técnico para Los Teros 100% uruguaya, con exjugadores del seleccionado que ya están en diferentes áreas y otros que se intentará sumar.

La cabeza del proyecto será Guzmán Barreiro, un hombre de mucha experiencia en procesos de Los Teros y que estuvo muy cercano a Esteban Meneses durante el ciclo de ocho años que el argentino tuvo como head coach de Uruguay.

Esto responde a un interés concreto de la URU: que los clubes se involucren más en los procesos de selecciones nacionales de rugby, algo que hasta el momento no ocurrió y desde el organismo —con Ambrosio como head coach— veían que la distancia era cada vez más grande. Por tal motivo, se apostará a un cuerpo técnico uruguayo, integrado por exjugadores de Los Teros que además de su aporte técnico puedan trasladar experiencias mundialistas al alto rendimiento.

El próximo paso a dar será el de conformar el staff completo que tendrá a Guzmán Barreiro como head coach y la idea de la Unión de Rugby del Uruguay es poder concretar todo en la próxima semana o más tardar en 10 días.