"Un nuevo comienzo": Guzmán Barreiro fue oficializado como entrenador de Los Teros para el Mundial 2027

La Unión de Rugby del Uruguay (URU) hizo oficial el arribo de Guzmán Barreiro como nuevo entrenador de Los Teros de cara al Mundial 2027. "Un nuevo comienzo, más Teros que nunca", escribió la casa madre del rugby celeste.

De esta manera, se dio lo que Ovación había informado sobre el arribo de Barreiro como nuevo entrenador jefe de la selección uruguaya. Debido a que es una persona con mucha experiencia en procesos de selecciones nacionales ya que además de dirigir a la M20 en el reciente Mundial de Georgia fue muy cercano al argentino Esteban Meneses en su exitoso ciclo al frente de Uruguay entre 2016 y finales de 2023.

“No es un interinato, vamos a formar el staff con miras al Mundial y Guzmán lo va a encabezar. La idea es sumar a exTeros que ya están trabajando en la estructura como Alejandro Nieto y Diego Magno que están en la Academia junto a Martín Brancato y algunos más que también podrían formar parte de este proyecto que busca una mejor cercanía con los clubes. Queremos que los clubes sean parte y no porque esto sea una estructura profesional, lo amateur quede de lado porque no debe ser así”, apuntó Fabio Magno, presidente de la URU.

