Las sanciones que pueden tener los jugadores de Los Teros tras bataola ante Chile y los pasos a dar por la URU

Los jugadores implicados en la bataola entre Los Teros ante la selección de Chile XV por la Americas Rugby Championship están a la espera de las sanciones que pueden llegar a recibir. “Ya hay un procedimiento judicial en curso”, le explicó el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Fabio Magno, a Ovación.

Además de la caída 33-12, el partido se desvirtuó en el complemento tras un tackle peligroso de Joaquín Myszka por lo que vio la roja. Enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados.

De todas maneras, no todo quedó ahí porque ese tackle peligroso del jugador uruguayo le provocó una lesión ligamentaria "de altogrado" al chileno Emilio Shea, según informaron desde Chile Rugby.

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Un partido completamente ordinario que realizan los Uruguayos ante Chile, en el segundo tiempo, como siempre innecesariamente con un tacle maletero



Los cóndores se defienden con firmeza 🔥💪🏉 pic.twitter.com/QWHAzuc8F4 — ✟Dalton_zanett7✟ (@DZ_GORDUZO) August 29, 2026

Magno ahondó que hubo “dos tarjetas rojas y después un citing (Comisionado de Citaciones, proceso de revisión de video posterior a un partido para identificar y sancionar acciones de juego sucio que el árbitro no vio) agregó a una tercera persona”.

Relató que en ese proceso judicial se va “a rever sobre la base de esas tarjetas roja”. Además, marcó la postura de la URU: “Estamos tratando de seguir a los jugadores, de contenerlos y de ver cuáles van a ser las declaraciones. Pero hay un proceso en curso que hasta tanto no termine es aventuroso opinar sobre el tema”.

El presidente de la URU dejó en claro que la sanción para cada jugador puede ser diferente. “Primero los jugadores tienen la posibilidad de defenderse y argumentar su accionar; hoy se va a escuchar a los involucrados y después evidentemente habrán fallos y se podrá apelar. Por eso anticiparme a cualquier decisión que pueda haber del proceso es aventuroso”, reiteró.

Uruguay XV en el partido frente a Chile por el Americas Rugby Championship. Foto: @TerosXV.

Con respecto a las sanciones que pueden llegar a tener los implicados, Magno dijo lo siguiente: “La verdad no lo sé porque es anticiparse a algo que todavía ni siquiera empezó. Generalmente las sanciones son semanas o fechas. Ahora, la cantidad depende de la entrada, del jugador y otros factores. No es muy cuantificable a priori. Hay que esperar a que termine el proceso”.

La actividad del equipo de Guzmán Barreiro por la segunda jornada del Americas Rugby Championship continúa este miércoles, a la hora 13:00, cuando se enfrente a Argentina XV —que en la primera jornada venció a Paraguay en cifras de 58-11—. El sábado la Celeste cerrará su participación en el certamen cuando se mida ante Paraguay en idéntico horario.