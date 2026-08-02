Arrancó el Torneo Clausura de rugby: mirá los resultados y los dos equipos que quedaron como líderes

La gris, fría y lluviosa tarde de sábado no impidió el comienzo del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División que ayer tuvo su primera fecha con seis partidos.

En Paysandú, Carrasco Polo se hizo fuerte y derroto al anfitrión Trébol por 35 a 22, se llevó el punto de bonificación ofensiva (el local también lo obtuvo) y picó en punta para liderar este certamen junto a Old Christians, que hacía siete días se había consagrado como campeón del Torneo Apertura luego de vencer en una infartante fional a Old Boys por 16 a 14 el sábado 25 de julio en el Estadio Charrúa ante un muy buen marco de pùblico.

Jugando como visitantes, los azules se impusieron ante el Montevideo Cricket Club en cancha del Decano en cifras de 41 a 17 y al sumar el bonus ofensivo alcanzaron los 5 puntos al igual que el Caballito para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por otra parte y jugando como local en British School, Old Boys se recuperó de la derrota en la final del Apertura ante Old Christians y le ganó a Los Cuervos por 18 a 12. La visita se llevó la bonificación defensiva por perder por menos de siete puntos.

En los otros resultados de la primera jornada del Clausura, Ceibos y Seminario protagonizaron un partidazo de mucha paridad y lucha que terminó con empate en 13 en cancha de los primeros, mientras que en otro ajustado resultado, PSG venció como visitante al Círculo de Tenis de Montevideo por 16 a 13 y en Champagnat, los de Punta Carretas derrotaron a Lobos de Punta del Este en cifras de 20 a 15.

✅ Así comenzó el Campeonato Clausura en Primera División. #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/etOe4vB5zp — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) August 1, 2026

La segunda fecha del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado 8 de agosto con los siguientes partidos: Champagnat-Trébol de Paysandú; Lobos-PSG; Círculo de Tenis de Montevideo-Seminario; Ceibos-Old Christians; Montevideo Cricket Club-Old Boys y Carrasco Polo-Los Cuervos.