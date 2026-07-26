En otra final clásica para el infarto, Old Christians venció a Old Boys y conquistó el Torneo Apertura de rugby

Cuando el tiempo reglamentario ya estaba cumplido, Old Boys ganaba 14-9 y defendía con uñas y dientes la ventaja, pero Old Christians lo buscó tanto que en la última acción —a los 82 minutos— encontró un try que le permitió dar vuelta el marcador, ganar 16-14 y quedarse con el título de campeón del Torneo Apertura correspondiente al Campeonato Uruguayo de rugby.

El partido pintó en cuerpo y alma una verdadera final entre dos equipos que se conocen de memoria y que ya saben fortalezas y debilidades de uno y otro.

A eso apostó Old Boys, que aprovechó la indisciplina de Old Christians a la hora de defender y puso tres penales para sacar ventaja e irse al descanso 9-6 arriba.

Los azules también aprovecharon algunos errores de su rival y con la patada de Federico Favaro estaban en partido de cara a un segundo tiempo que tuvo de todo.

Amarillas, protestas, mucho diálogo entre los protagonistas con un referee como Gonzalo Ventoso que manejó muy bien el partido marcaron la tónica de un complemento en el que el azulgrana pudo desnivelar con un try de Joaquín Alonso para irse 14-6 arriba.

El try del agónico triunfo de Old Christians frente a Old Boys en la final del Torneo Apertura de rugby. Foto: Leonardo Mainé.

Pero Old Christians no se rindió y a pesar de la férrea defensa de Old Boys, fue por el premio mayor y luego de volver a ponerse a tiro con un penal de Fede Favaro, un try de Tomás Inciarte a los 82’ y la conversión adentro del capitán le dejó las cosas 16-14 para los azules, que se consagraron campeones del Torneo Apertura en el Estadio Charrúa.

“Fue un partido durísimo. En el primer tiempo fuimos bastante indisciplinados y eso nos costó bastante. Pero en el segundo tiempo creo que dominamos bastante, nos costó mucho sumar puntos pero por suerte lo hicimos y trajimos el partido en la última”, dijo Tomás Inciarte, agregando: “Estaba difícil, Old Boys venía defendiendo muy bien pero tuvimos perseverancia y ahí estuvo la clave para ganarlo”.

Con este título en el Apertura, los azules ya se instalaron en la definición del Campeonato Uruguayo y así lo describió Inciarte: “Es clave esto porque con este formato es un 50%, preparas la segunda parte del año de manera distinta y estamos copados con este resultado”.

Lobos de Punta del Este y Ceibos en la final de la Copa de Plata del Torneo Apertura de rugby. Foto: Ricardo Figueredo.

Lobos y Seminario festejaron en las otras dos finales

La jornada del sábado marcó la definición de la Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce del Torneo Apertura del Top 12 de la Primera División del rugby uruguayo.

A la consagración de Old Christians como campeón de la Copa de Oro luego de vencer en una infartante final clásica a Old Boys por 16 a 14, se le sumó el triunfo de Lobos de Punta del Este como local ante Ceibos en cifras de 28 a 19 en un partidazo para quedarse con la Copa de Plata, mientras que la Copa de Bronce fue para Seminario, que en su Parque Cupra venció por 20 a 11 a Champagnat.

Lobos de Punta del Este y Ceibos en la final de la Copa de Plata del Torneo Apertura de rugby. Foto: Ricardo Figueredo.

El próximo fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Clausura con los siguientes partidos: Trébol-Polo, Old Boys-Cuervos, Cricket-Old Christians, Ceibos-Seminario, Círculo de Tenis-PSG y Champagnat-Lobos.