Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo este 3 de julio, canales de TV y online

El cruce entre Suiza y Argelia se jugará el viernes 3 de julio de 2026 a la 00:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

El seleccionado helvético llegará con mejores sensaciones, sostenido por una producción ofensiva que creció con el correr de la competencia y por una capacidad marcada para resolver partidos en los segundos tiempos. Del otro lado, los Zorros del Desierto deberán confirmar si su recuperación futbolística tiene continuidad: después de un inicio complicado, mostraron reacción, gol y carácter, aunque también dejaron señales de fragilidad defensiva.

Dónde ver el partido entre Suiza y Argelia este viernes 3 de julio

El partido se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, la transmisión estará disponible a través de plataformas como DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según el servicio contratado y la disponibilidad de cada país.

Riyad Mahrez celebra el gol del empate de Argelia ante Austria, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Suiza buscará aprovechar su envión en el Mundial 2026

Suiza abrió su recorrido con un empate 1-1 ante Qatar: Breel Embolo adelantó al equipo de penal a los 17 minutos, pero Boualem Khoukhi igualó en el 90+4. Luego, el equipo europeo golpeó fuerte con una goleada 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina, en un partido que destrabó en el tramo final con doblete de Johan Manzambi, un gol de Ruben Vargas y un penal convertido por Granit Xhaka. En su presentación más reciente venció 2-1 a Canadá, con tantos de Vargas y Manzambi, antes del descuento de Promise Akinpelu.

Hinchas de Suiza alientan a los jugadores de su selección durante la entrada en calor. Foto: AFP

Ese recorrido dejó a Manzambi como el nombre más encendido del equipo suizo, con tres goles en el torneo, acompañado por la influencia de Vargas y Embolo en ataque.

Argelia, en cambio, empezó con una derrota 3-0 ante Argentina, marcada por el triplete de Lionel Messi, pero después reaccionó: derrotó 2-1 a Jordania con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri, y más tarde empató 3-3 ante Austria en un partido cambiante, con Rafik Belghali y Riyad Mahrez como protagonistas. Mahrez, con dos goles y asistencias en el certamen, será una de las referencias a controlar.

Por trayectoria, Suiza es una selección con fuerte recorrido mundialista dentro de la UEFA: fue parte de la construcción histórica del fútbol internacional, alcanzó tres veces los cuartos de final de la Copa del Mundo y mantiene una identidad competitiva, aunque todavía sin títulos absolutos de mayor peso.

Argelia, una de las potencias del norte de África, llega respaldada por sus conquistas continentales y por el recuerdo de su mejor Mundial en 2014, cuando alcanzó los octavos de final con un equipo de alta exigencia física y buen pie.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.